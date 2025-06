Nickelodeon celebra el 25 aniversario de Dora con un festival de películas

Nickelodeon está expandiendo su mundialmente querida franquicia Dora en el año de su 25 aniversario con una serie de nuevos contenidos que se lanzarán el 2 de julio, que incluyen: un largometraje original de acción real, Dora and the Search for Sol Dorado; nuevas tercera y cuarta temporadas de la serie animada DORA; y un especial de una hora que marca el regreso del primo Diego en Dora & Diego: Rainforest Rescues, donde los fanáticos aprenderán cómo conoció a Baby Jaguar. El contenido da inicio a "The Great Dora Fiesta", una iniciativa de aniversario que presenta una variedad de contenido y experiencias multiplataforma completamente nuevos para niños y familias, que abarcan productos de consumo, iniciativas prosociales y activaciones de marketing sobre el terreno.

Con una animación CG completamente nueva e imaginativas historias basadas en personajes, DORA sigue a la exploradora bilingüe favorita de todos, Dora, y a su mejor amigo mono, Boots, mientras se embarcan en aventuras épicas en una fantástica selva tropical. Guiados por un mapa confiable, Dora y sus amigos deben trabajar juntos para superar muchos obstáculos mientras son desafiados por el zorro más astuto, Swiper.

'The Great Dora Fiesta' se lanza el 2 de julio.

Reparto: María Canals-Barrera (Abuela), Kathleen Herles (Mami).

