Realizan junta sobre tasas de propiedad en el condado Hidalgo

Con motivo de responder preguntas a la comunidad, el recolector de impuestos del condado Hidalgo estará llevando a cabo una junta abierta al público.

En la presentación gratuita se abordarán distintos temas sobre el manejo de los impuestos y como están distribuidos para mejoras entre las ciudades.

"Queremos informar a nuestra gente ahorita se mandaron ya aproximadamente los estados del valor de la propiedad, el chief of apresial, va a dar su parte para explicar que es lo que puede hacer la gente si en caso tiene preguntas en el valor de ello, Yo voy a explicar la responsabilidad que tengo yo para colectar para la ciudad, el condado las escuelas y los distritos especiales de lo que hago yo para nuestra gente y los abogados van a explicar lo que hacen ellos cuando en una propiedad no se pagan los impuestos, cuáles son las maneras que pueden hacer contratos y si no se hacen contratos pueden hacer una demanda, todo ese proceso vamos a estar explicándolo", agrega Paul Villarreal recaudar de impuestos del condado Hidalgo.

La cita es este próximo jueves nueve de mayo en la dirección 415 West University dr, de 5:30 a 7 de la tarde.

Este evento está abierto al público con la intención de ofrecer una serie de presentaciones informativas sobre impuestos de la propiedad.