Redadas migratorias impactan negocios locales de la ciudad de McAllen

Un descenso significativo en ventas, dicen los propietarios de negocios locales que han sufrido sus establecimientos. Esto después de las redadas migratorias por parte de la agencia de ICE en El Valle del Río Grande.

El descenso en los ingresos monetarios de un negocio no solo impacta a los propietarios, sino también los empleados, quienes nos comentan que sus horarios ya han sido recortados, y temen ser despedidos si estas redadas migratorias continúan al alza.

Jose Luis Martínez tiene 6 meses trabajando en "la chula michoacana" en McAllen. Nos cuenta que en ese tiempo el ritmo de trabajo era muy elevado, sin embargo, en estas últimas dos semas que se suscitaron varias redadas migratorias de ICE, han visto un descenso del 50% en sus ventas y clientela.

“Normalmente, los fines de semana hay mucho movimiento abrimos a las 10, como a las 12 la gente empieza a venir, y ayer estuvo vacío, muy apenas hubo venta. Somos muchos porque necesitamos mucho, porque hay mucha gente, ahorita nos han dado menos horas o días para trabajar por lo mismo”, agrega Juan Luis Martínez, empleado ‘La Chula Michoacana’.

Gloria Peña es cosmetóloga y visita las tiendas del centro de McAllen para comprar material. Y dice que le impresiona ver los comercios prácticamente vacíos, y como empresaria entiende que esto afecta seriamente la economía del país.

“Hay bastante gente que va, que es mayor de edad, que ya no salen de sus casas porque tienen mucho miedo de salir. ¿Y qué lo vengan y recojan y está afectando muy el negocio, financieramente está yendo muy para abajo, ya no entra mucho dinero, ya no estás ganando igual? No, no, no está bien triste ver las familias que se destrozan porque sus familiares y sus papás se los están llevando y hay gente que está arreglando su visa en la corte, y ahí mismo los agarran en la corte y se los están llevando”, agrega Gloria Peña, propietaria, salón de belleza.

Cynthia Sakulenzki, presidente de la cámara de comercio hispana del Valle del Río Grande, nos comenta que estas últimas semanas han recibido llamadas de los propietarios de los comercios del Valle, diciendo que tras las redadas, han perdido la mitad de sus empleados por miedo a ser deportados.

La señora Sakulenzki le pide a la comunidad que no se queden callados, y hablen con sus líderes locales para que pronto haya una reforma migratoria.

“Bastantes de nuestros miembros nos hablan quejándose, pero qué podemos hacer porque así es el Presidente, y tenemos que hacer lo que ellos dicen. Pero si nos quejamos y quejamos, y también salir a votar cuando estos oficiales tienen que correr otra vez para su puesto. Es la única manera que podemos hacer ese cambio”, agrega Cynthia Sakulenzki, presidente Cámara de Comercio Hispana RGV.

Hasta el momento se desconoce por cuanto tiempo se estarán realizando estas redadas migratorias al azar. Para conocer más sobre sus derechos como inmigrante, ayuda legal y más se puede comunicar a la Unión del Pueblo Entero, al 956-787-2233, la información es gratuita.