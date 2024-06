Salud y Vida: Factores que aumentan la demencia temprana en jóvenes adultos

By:

La mayoría de las veces, la demencia afecta a personas de 65 años o más, pero la demencia temprana puede afectar a personas de 30, 40 y 50 años.

Ahora, un nuevo estudio identifica los factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar esta devastadora enfermedad.

La demencia temprana, también llamada demencia precoz, afecta a más de 300.000 estadounidenses.

Y les afecta en la flor de la vida.

"Normalmente, las personas desarrollan síntomas a los 30, 40 y 50 años, en lugar de desarrollarlos a los 70 y 80 años", agrega Eric McDade, DO, Depto. De Neurologia, Washington University at St. Louis School of Medicine.

En un nuevo estudio publicado en Jama Neurology, los investigadores identificaron factores de riesgo relacionados con la demencia de inicio precoz: las cardiopatías, un derrame cerebral previo o un trastorno por consumo de alcohol, eran fuertes predictores de la demencia de inicio precoz.

Ser portador de mutaciones genéticas específicas también era un factor de riesgo importante.

"Es una enfermedad increíblemente trágica. Las familias transmiten esta enfermedad de generación en generación", agrega Eric McDade, DO

Estar socialmente aislado era otro factor de riesgo clave para la demencia.

También lo era no consumir suficiente vitamina d. y, en el caso de los hombres, tener diabetes estaba fuertemente asociado con el desarrollo de la enfermedad.

Otras posibles razones fueron: tener menos estudios, un nivel socioeconómico más bajo, depresión, poca fuerza de agarre y problemas de audición.

Los médicos esperan que la identificación temprana de estas señales de alarma permita tratar la enfermedad antes de que vaya demasiado lejos.

"Creemos que sería mucho más fácil detener la progresión de la enfermedad en lugar de tratar de ponerse al día y evitar todo este tipo de efectos posteriores que se producen", agrega Eric McDade, DO.

Otros dos posibles factores de riesgo que se mencionaron en el estudio fueron tener un marcador alto de proteína c reactiva, que es un signo de inflamación, y tener hipotensión ortostática, que es una caída anormal de la presión arterial cuando uno se pone de pie.

Si tiene preguntas, llame a la línea gratuita de ayuda sobre el alzheimer al 1-800-272-3900.