'The Possable Dream Adult High School' da la oportunidad a adultos de terminar la preparatoria

En El Valle del Río Grande, una nueva escuela pública ofrece a los adultos la posibilidad de retomar sus estudios. The Possable Dream Adult High School está teniendo sesiones informativas para quienes desean terminar la preparatoria sin ningún costo.

The Possable Dream Adult High School quiere hacer la diferencia en El Valle del Río Grande, brindando a adultos de entre 18 y 50 años la oportunidad de terminar la preparatoria sin costo alguno.

"Totalmente gratis. Ahorita vamos a estar trabajando con TEA y vamos a generar algo de financiación, lo que llamamos ADA, pero también tenemos que estar esperando la ayuda y el apoyo de las fundaciones privadas, los grantes gubernamentales, que se va a estar necesitando para apoyar a los estudiantes para salir adelante", agrega Darcia Cuellar, Superintendente de Dream Adult High School.

Los futuros estudiantes conocen cómo funciona el programa, los requisitos de inscripción.

"Primeramente, tienen que estar entre las edades de 18 a 50. Es algo que el Estado ha puesto como requisitos para este tipo de escuela. Esa es la primera. La segunda es, no más de registrarse, venir a hablar con nosotros tocante cumplido en su trabajo ya en la secundaria y hablamos con ellos qué más, cómo estamos aquí para ayudarles”, agrega Darcia Cuellar, Superintendente de Dream Adult High School.

Las sesiones son gratuitas y abiertas al público. Se llevarán a cabo el miércoles 25 de junio y el sábado 12 de julio en el Pharr One Building y tendrán horarios flexibles.

"Estamos poniendo muchas cosas adelante para apoyarlos. No van a estar solos. Vamos a tener mejores maestras, mejores consejeras. Algo que dijimos es Student Success Coaches para ayudar. Este Student Success Coach solo va a estar sobre 100 estudiantes", agrega Darcia Cuellar.

Pero el programa va más allá del diploma.

También ofrece certificaciones, preparación para empleo y cursos universitarios sin costo.

"Este tipo de framework o modelo que usamos es algo que se hace muy distinto. No es terminar la high school y seguir al post-secondary o para los certificados de trabajo, es hacerlos al mismo tiempo", agrega Darcia Cuellar.

"Me enteré por mi hija mayor, Alexis Treviño. Ella supo por el internet y pues ella me avisó y tomé la oportunidad. Es que no lo tomen en cuenta, no lo piensan dos veces. Tomen la oportunidad ahorita que está abierta la puerta", agrega Yvette Treviño, estudiante.

Y también otra ayuda para estudiantes nuevos es que las clases se ajustan a distintos horarios.