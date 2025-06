Tres jóvenes enfrentan cargos por vandalizar un parque en Mission

By:

Esta mañana, tres adolescentes enfrentan cargos luego de vandalizar un parque recién renovado en Mission.

El incidente ocurrió este pasado fin de semana. La policía dice que las reparaciones costaron más de 600 dólares.

Luego de estos tres arrestos, la ciudad solicita a los padres que hablen con sus hijos sobre respetar los espacios públicos.

El parque fue recientemente remodelado a principios de este año en enero.

La ciudad indica que el vandalismo ocurrió dentro de un baño, pero que los daños ya fueron reparados.

Se rompieron espejos, dispensadores de toallas y de papel higiénico, y también se dañó la puerta.

Sebastián Marroquín, de 17 años, junto a otros dos menores de 13 y 15 años, fueron arrestados el domingo, el mismo día en que ocurrió el incidente.

Una denuncia anónima fue clave para lograr estos arrestos.

La policía de Mission dice que estos arrestos son una advertencia para otros jóvenes de la comunidad.

"Pues tener mucha comunicación con los hijos, darles sus consejos, guiarlos, nada positivo les va a llevar el hacer vandalismo a ninguna propiedad. Se invirtieron muchos miles de dólares, como para que lleguen unos individuos y causen daños solo porque piensan que es divertido", mencionó Jorge Rodríguez, oficial de Mission.

El pasado mes de marzo, la policía de Mission recibió 40,000 dólares para añadir torres de emergencia en varios parques, incluyendo el que fue vandalizado.

Las torres no solo proporcionan vigilancia adicional, sino que también permiten a los residentes denunciar delitos si no cuentan con un teléfono. Sin embargo, estas torres aún no han sido instaladas.

La policía de Mission indica que mientras tanto aumentará su presencia en los parques para evitar más casos de vandalismo.