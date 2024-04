USCIS aplica nuevos costos para trámites migratorios

Desde este lunes 1 de abril, entra en vigor el aumento de ciertas tarifas migratorias de USCIS.

Carlos García, abogado de inmigración en 'Garcia & Garcia Attroenys At Lawdice', dice que su oficina ha visto un incremento de flujo de clientes buscando su asesoría.

García indica que es importante que los solicitantes continúen aplicando y renovando su estatus legal, porque al momento de no hacerlo, se corre peligro de ser reportado y deportado.

Además, los solicitantes también perderán todos los beneficios que recibieron bajo los programas federales.

De acuerdo con García, en la mayoría de los casos, las personas no cuentan con los fondos adecuados para realizar las solicitudes.

Sin embargo, García sugiere que los solicitantes deben continuar haciendo sus aplicaciones.

"Si dejas el DACA y no lo renuevas por más de un año, olvídate, ya perdiste el DACA, entonces todo ese beneficio que tenías en algún tiempo ya no lo vas a tener y luego no vas a poder seguir adelante con algo como el "advance parol", permiso para viajar al extranjero y regresar, entonces son cosas que te pueden causar mucha consecuencia", agregó García.

Según el portal de USCIS, estos son algunos de los nuevos costos de trámites migratorios que incrementaron:

- I-102 para tramitar/reemplazar documento de entrada o salida: $445 - $560

- I-129f petición de prometido extranjero: $535 - $675

- I-130 petición de prometido extranjero (trámite en línea): $535 - $625

- I-130 petición de prometido extranjero (trámite en papel): $535 - $675

- I-131 aplicación de documento para viajar o ciudadanía (en línea): $575 - $675

- N-400 aplicación para naturalización o ciudadanía (en línea): $640 - $710

- N-600 aplicación para copia de certificado de ciudadanía (en línea): $1,170 - $1,335

- H1B tarifa de registro: $220 - $235

García dice que el precio también dependería si la solicitud es por línea o por correo postal.

"Si estás archivando las aplicaciones en línea, te van a cobrar una cantidad y si las archivas, si lo mandas por correo normalmente como se ha hecho por muchos años, te van a cobrar algo diferente que es adicional, entonces también te conviene que archives los documentos en línea", recomendó García.

Para más información, puede ingresar a la página de USCIS.