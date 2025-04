'All Star Kids Club' presenta nueva obra de teatro de Bob Esponja

Nos visitan Carlos Pérez, Director Creativo y Owen Enslein, actor de Bob Esponja, quien va a cantar a capella una pequeña parte de canción del musical.

El All Star Kids Club es una escuela de artes escénicas dependiente de All Star Theatre. El All Star Kids Club es un programa basado en audiciones durante el año escolar donde los estudiantes pueden empezar a dominar el arte de la actuación, el canto y la danza a través de nuestra técnica y proceso de implementación.

Vea el video para la entrevista completa