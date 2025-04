Alumno de TSTC en Harlingen destaca en ingeniería

Mediante un programa de reclutamiento de futuros arquitectos de una reconocida empresa, un joven de 17 años de Harlingen consiguió una pasantía días después de graduarse de la preparatoria.

El joven ya es un empleado de la empresa, llevándolo así más cerca a cumplir su sueño: ser un ingeniero civil.

Damian Porras, estudiante de diseño arquitectónico e ingeniería de TSTC, escucha con atención las instrucciones de su maestro de diseño arquitectónico e ingeniería. Esto para así mejorar su técnica de diseño, y poder realizar un mejor trabajo en Garver, una empresa de servicios de ingeniería, planificación y medio ambiente.

Damián es el empleado más joven de la empresa y se ha destacado por sus conocimientos.

"Fui muy afortunado de tener esta oportunidad. Yo no sabía lo que era trabajar en el campo, y me está enseñando dos diferentes tipos de trabajo. Uno en el mundo real, y el otro es mi trabajo escolar. Porque hay muchas diferencias entre ambos", comentó Porras.

El instructor de diseño técnico en TSTC, Samuel Pizano, dice que Damián se destaca en sus clases por aprender nuevos diseños rápidos y ser muy disciplinado.

Pizano indica que le gustó que Damián sea un buen ejemplo para sus compañeros de clase. "Creo que su ejemplo muestra a otros alumnos que ellos también pueden hacer más de una cosa a la vez. Que no se vean obligados a decidir si continúan estudiando o empiezan a trabajar. Que existen oportunidades para hacer ambas a la vez", expresó.

Por su parte, Damián Porras envía un mensaje a otros alumnos para que nunca dejen de seguir sus metas.

"Tú puedes lograr lo que te propongas. Claro, siempre con límites, y nunca se den por vencidos y no dejen que les digan que no pueden lograr sus sueños. ¿Te dijeron que no puedes lograr esto? No, de esto no, pero de otras cosas sí, y yo les he demostrado que yo lo puedo lograr, y nunca me voy a dar por vencido", recomendó Porras,

Damián Porras dice que al graduarse de esta carrera técnica, piensa continuar sus estudios profesionales en la Universidad de Texas A&M, y convertirse en un ingeniero civil.