Aquí Entre Nos: Celebran 25 aniversario de Star Wars

Las nueve películas de "Star Wars" en los cines para el "día de Star Wars"; y una campaña de derechos humanos rinde homenaje a Sterling K. Brown.

¿Listos para el día de "Star Wars" de este año?

El día anterior, el 3 de mayo, "Episode One: The Phantom Menace" regresa a los cines con motivo de su 25 aniversario.

Y el "4 de mayo", los fans podrán ver las nueve películas de la "Saga Skywalker" en los cines.

"There's something that I have as an overarching sort of goal in my life, and that is to be the embodiment of love."

El nominado al oscar Sterling K Brown recibió el premio Ally for Equality de la campaña de derechos humanos, por su compromiso con la defensa lgbtq.

Dijo que su personaje gay en "American Fiction" rendía homenaje a su tía, Vera Harris, a quien llamó "una mujer lesbiana negra, vibrante y brillante".

Me duele pensar que ella solo encontró la fuerza para compartir su verdad después del fallecimiento de sus queridos padres. Pero para las personas negras, especialmente los negros criados dentro de los confines de la iglesia, existe un profundo temor de nunca ser verdaderamente aceptados. Anhelo un mundo donde la tía Vera y muchos otros como ella sean abrazados y celebrados por la totalidad de su ser, sin excepción.

Si usted aún no ha visto "American Fiction" la puede disfrutar en las diferentes plataformas de streaming.