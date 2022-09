Bad Bunny lidera la lista de nominados al Latin Grammy

By: Berenice Bautista

Associated Press

Source: Associated Press

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Parece que "Un verano sin ti" no fue tan triste para Bad Bunny: el músico urbano puertorriqueño es el más nominado para los Latin Grammy en su 23a edición gracias a su popular álbum, consiguiendo menciones en las categorías de grabación y álbum del año en las nominaciones anunciadas el martes por la Academia Latina de la Grabación.

Rauw Alejandro, con ocho nominaciones, Christina Aguilera, Jorge Drexler y Rosalía, con siete, fueron otros de los principales artistas nominados de la mañana.

Bad Bunny también sumó menciones en las categorías de mejor canción urbana y mejor fusión/interpretación urbana por su omnipresente himno de clubs nocturnos "Tití me preguntó", además de mejor interpretación de reggaetón y mejor canción urbana por "Lo siento BB:/", su conmovedora colaboración con Tainy y Julieta Venegas.

Pero el reggaetonero, quien previamente ha sido galardonado con cuatro Latin Grammy, no consiguió una nominación en la categoría de canción del año, un premio para los compositores. Aunque sí competirá por el premio a mejor álbum de música urbana por "Un verano sin ti" y grabación del año por su éxito "Ojitos lindos" con los colombianos de Bomba Estéreo.

Las nominaciones para Bad Bunny llegan en un momento en el que se mantiene en los primeros puestos de las listas en Latinoamérica y a nivel global por su álbum lanzado a comienzos de mayo; recibió el premio al artista del año en los Premios MTV a los Videos Musicales (el primer cantante de habla no inglesa en lograrlo), y su gira es la más lucrativa a nivel mundial.

Pero como bien saben los expertos en los Latin Grammy, gozar de una enorme popularidad no es una garantía para conseguir una nominación a un gramófono dorado, un premio a la excelencia musical votado por colegas, por lo que las menciones para Bad Bunny son todavía más especiales.

"Me entusiasma mucho ver que hay una congruencia entre la excelencia musical, dictaminada por los miembros, y el éxito comercial", dijo el director general de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, en entrevista telefónica con The Associated Press. "Estos nominados que vez hoy día son un reflejo de que la música latina está pasando por un momento increíble y que además los miembros también están reconociendo con la excelencia musical algo que al mismo tiempo está teniendo éxito comercial".

El segundo artista más nominado fue el puertorriqueño Rauw Alejandro, quien compite por el premio a grabación del año por su tema de despecho "Te felicito" con Shakira y a canción del año por "Agua", que interpreta y compuso con Nile Rodgers y Daddy Yankee, entre otros autores. La pluma también le valió otras nominaciones en la categoría de álbum del año por su labor como compositor en "Un verano sin ti", "Motomami" de Rosalía, y "Dharma" de Sebastián Yatra.

En el campo de música urbana, Rauw Alejandro compite en las categorías de mejor canción urbana y mejor interpretación de reggaetón por "Desesperados" con Chencho Corleone, y mejor álbum de música urbana por "Trap Cake Vol. 2".

El resto de los nominados a álbum del año son: "Aguilera" de Christina Aguilera, "Pa'lla voy" de Marc Anthony, "Deja" de Bomba Estéreo, "Tinta y tiempo" de Jorge Drexler, "Ya no somos los mismos" de Elsa y Elmar, "Viajante" de Fonseca y "Sanz" de Alejandro Sanz.

Mientras que la terna de canción del año la completan "A veces bien y a veces mal" de Ricky Martin con Reik, "Algo es mejor" de Mon Laferte, "Baloncito viejo" de Carlos Vives y Camilo, "Besos en la frente" de Fonseca, "Encontrarme" de Carla Morrison, "Hentai" de Rosalía, "Pa' mis muchachas" de Aguilera, Nicki Nicole y Becky G con Nathy Peluso, "Provenza" de Karol G, "Tacones rojos" de Yatra y "Tocarte" de Drexler y C. Tangana.

"Muy entusiasmado porque hay de todo, de todos los géneros, de todas las nacionalidades, hay muchísima riqueza, es muy buen reflejo de lo que está pasando en la música latina", dijo Abud sobre los nominados.

En la reveladora categoría de mejor nuevo artista compiten Ángela Álvarez, Sofía Campos, Cande y Paulo, Clarissa, Silvana Estrada, Pol Granch, Nabález, Tiare, Vale, Yahritza y Su Esencia y Nicole Zignago, quienes tratarán de llevarse el único gramófono que se puede ganar sólo una vez en sus carreras.

La categoría de grabación del año la completan "Castillos de arena" de Pablo Alborán, "Envolver" de Anitta, "Pa'lla voy" de Marc Anthony, "Pegao" de Camilo, "Tocarte" de Drexler y Tangana, "Provenza" de Karol G, "Vale la pena" de Juan Luis Guerra, "La fama" de Rosalía con The Weeknd y "Baloncito viejo" de Vives y Camilo.

Los nominados de la 23a entrega anual del Latin Grammy fueron seleccionados de entre más de 18.000 inscripciones en 53 categorías, con obras publicadas en el periodo de elegibilidad (del 1 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022).

Aguilera fue nominada por su primer álbum en español en más de 20 años, lanzado justo en el último día del periodo de elegibilidad. La artista, que en 2001 ganó un Latin Grammy por su álbum "Mi reflejo", compite también en la categoría de mejor álbum vocal pop tradicional por "Aguilera", y tiene una doble nominación en la categoría de mejor fusión/interpretación urbana por "Pa' mis muchachas" y "Santo" con Ozuna. Aguilera incluso se dio gusto con una nominación en la categoría de mejor canción regional mexicana por "Cuando me dé la gana" con Christian Nodal.

"Es notable y es de aplaudirse", dijo Abud sobre la producción de la cantante estadounidense de raíces ecuatorianas. "Este es un trabajo de verdad muy bien logrado, digno de estas nominaciones, por supuesto que nos da gusto tener a Cristina de regreso en la música en español".

A Bad Bunny le sigue de cerca el mexicano Edgar Barrera, quien se desempeña como productor y compositor. Barrera consiguió nueve nominaciones y compite en las categorías de grabación del año, por "Pegao" de Camilo, álbum del año por "Aguilera" de Aguilera y "Pa'lla voy" de Anthony, así como la nominada a canción del año y mejor canción pop "Índigo", interpretada por Camilo y Evaluna Montaner.

El resto de las nominaciones para Barrera fueron en las categorías del campo música regional mexicana, una de sus especialidades. Compite como compositor de "Cada quien", interpretada por Grupo Firme y Maluma, "Como lo hice yo", de Matisse, Carin León y "Vivo en el 6" de Christian Nodal. Además, consiguió nuevamente una nominación a productor del año, un premio que se llevó en la pasada entrega de los Latin Grammy.

Los Latin Grammy se transmitirán en vivo el 17 noviembre desde la arena Michelob ULTRA del Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas poco después de la llamada "Premiere del Latin Grammy", un evento emitido en línea en el que se entregan la mayoría de los galardones.

La gala en honor a Marco Antonio Solís, nombrado Persona del Año 2022 de la Academia Latina de la Grabación, se realizará en la Semana de los Latin Grammy en noviembre. En la semana también se entregarán los Premios a la Excelencia Musical a Rosario Flores, Myriam Hernández, Rita Lee, Amanda Miguel y Yordano, y los del Consejo Directivo a Manolo Díaz, Paquito D'Rivera y Abraham Laboriel.

Tras más de dos años de pandemia, esta será la primera edición totalmente "sin restricciones" para el público, adelantó Abud. Y esto facilitará que se aumente el número de eventos de la semana, incluyendo la gala Leading Ladies of Entertainment, para honrar a mujeres destacadas en la industria.

También se podrá realizar "un evento mucho más robusto" para los premios especiales y para la Persona del Año, dijo el director. "Es un gran personaje, te impresionaría ver el número de artistas que han querido venir a cantarle y rendirle homenaje", señaló Abud sobre Solís.

