Chaqueta de Melania Trump en Texas Genera Controversia

McAllen Texas.- La primera dama Melania Trump realizó una visita sorpresa a un centro de detención en la Frontera.

Ella agradeció a los trabajadores de las instalaciones por su labor, compasión y generosidad pero también generó controversia al estar en Texas y viajar con una chaqueta que decía 'realmente no me importa, ¿y a ti?'. El portavoz de la primera dama declaró que es solo una chaqueta, no había un mensaje oculto.

Mientras tanto, miles de niños permanecen separados de sus padres.

La controversia de inmigración continúa en el Congreso.

Los representantes se concentraron en dos proyectos de ley que reformarían el sistema de inmigración.