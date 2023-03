Comunidad transgénero expresa inconformidad con nueva propuesta de ley

Activistas en el Valle de Texas dicen estar preocupados tras aprobarse una medida en el Senado estatal que aseguran viola los derechos de la comunidad transgénero si la propuesta llega a convertirse en ley.

De acuerdo a la propuesta, un atleta transgénero en una universidad será obligado competir en equipos del mismo sexo con él que fue asignado al nacer.

"Esta gente dice, ok si ven a un hombre trans, es decir alguien asignada mujer al nacer qué hora está usando testosterona parar transicional van a decir esta persona no puede jugar, por ejemplo en nadar verdad? No puede hacer natación con los hombres, aunque él se ve como hombre porque fue asignado mujer al nacer, pero si juega con las mujeres van a decir a, pues tiene una ventaja que no es justa porque tiene estas hormonas. Es como decir que esta persona por ser trans no tiene el derecho de nadar", comento Gabriel Sanchez con South Texas Equality Project.

A la medida todavía le falta recibir votos en la cámara baja, pero algunos expertos dicen que tiene el apoyo del partido republicano, el cual tiene mayoría en ambas cámaras de la legislatura estatal.

El Gobernador Republicano Greg Abbott también ha demostrado su apoyo a la medida. La universidad UTRGV hablo de su postura sobre esta legislación

"Estamos vigilando la actual sesión legislativa, y como siempre, estaremos listos para obedecer cualquier propuesta que se convierta en ley", dijo Jonah Goldbert, portavoz equipos deportivos con UTRGV.

En un comunicado vía correo electrónico, un portavoz de los equipos deportivos de UTRGV, dijo que están monitoreando las decisiones de la legislatura estatal agregando que planean obedecer cualquier cambio a la ley.

También nos comunicamos con la Conferencia Atlética WAC UTRGV forma parte de ese grupo de equipos. Seguimos esperando una respuesta.

