COVID-19: Latinoamérica suma más casos y arrecia medidas

Por THE ASSOCIATED PRESS

Associated Press

SANTIAGO, Chile (AP) - Chile dispuso un confinamiento preventivo para todos los mayores de 80 años tras reportar un aumento de los casos del nuevo coronavirus, mientras que Panamá suspendía todos los vuelos comerciales por 30 días, para contener el avance de la pandemia, que cobró dos muertos más, entre ellos una menor de edad, en la nación centroamericana.

Latinoamérica seguía sumando casos de contagios y Ecuador era uno de los países con más incrementos de positivos por coronavirus. El lunes, las autoridades del país andino informaron que ya se contabilizaban 981 y 18 fallecidos, cuatro más que el día anterior. Esto tiene a Ecuador como el segundo país latinoamericano con más contagios reportados hasta el momento, después de Brasil, que registra más de 1.600.

En Ecuador rige desde hace casi una semana un estado de excepción, la medida más drástica tomada por cualquier gobierno en la región para contener la pandemia.

Panamá, que hasta el momento registra 308 contagios y cinco muertos, suspendió desde la medianoche del domingo todos los vuelos comerciales, aunque exceptúa de la medida a los vuelos de carga y humanitarios.

Su aerolínea Copa, una de las más activas en la región, informó que transportaría el lunes en tres vuelos a centenares de argentinos que quedaron varados en el aeropuerto internacional luego de la suspensión de las operaciones aeroportuarias en el país sudamericano el fin de semana.

El Ministerio de Salud panameño dijo en un comunicado el lunes que las dos nuevas víctimas por la enfermedad eran una niña de 13 años y un hombre de 92, que falleció en un hospital de una provincia del centro del país.

En tanto, los países de la región seguían extremando las medidas enfocadas a restringir la movilidad y las aglomeraciones en las calles. Colombia, que reportó recién el tercer fallecimiento por la pandemia, se prepara para entrar en una cuarentena total desde el martes y que se prolongará hasta el 13 de abril.

Panamá también amagaba con decretar cuarentena total y la víspera anticipó las medidas que se pondría en vigor en el caso de ponerla en vigor.

El ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, dijo en rueda de prensa que las autoridades están sorprendidas porque “el número de nuevos casos que se presenta cada día es menor a lo que nosotros habíamos anticipado”.

Desde hoy rige el “confinamiento para las personas de 80 años y más... es un confinamiento de protección” dijo Mañalich, porque “son las personas más jóvenes que pueden contagiarlos a ellos, no al revés”. El ministro exhortó a que sus cercanos no los dejen solos.

Precisó que el alto número de contagiados, 745 y un fallecido, obedece a los miles de exámenes que se realizan a diario para detectarlos y aislarlos. Chile puede aplicar unas 4.000 al día y próximamente llegará a las 10.000. Las últimas 24 horas se realizaron 3.463.

Mañalich, en conversación con radio Cooperativa, expresó su preocupación porque cree que en América Latina aumentarán fuertemente el número contagiados y muertes por el incremento de los exámenes.

“En el contexto latinoamericano, países que señalaban que tenían pocos casos o ningún fallecido, en la medida en que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha puesto testeos a disposición de estos países, el número de casos y de fallecidos por coronavirus ha empezado a transparentarse", afirmó.

"El caso más dramático es Ecuador, que hace una semana atrás prácticamente no tenía enfermedad, y ahora por disposición (aplicación) del test tienen 700 casos y siete fallecidos. En ese sentido, lo esperable es que en el vecindario tengamos un aumento de casos y fallecidos y, (que) comunicacionalmente esto genere una sensación de desprotección y temor en la ciudadanía", declaró.

En todo Chile, en tanto, rigió desde el domingo un toque de queda nacional --entre las 22.00 horas y 05.00 de la mañana--, y el lunes temprano vivió enormes multitudes en los paraderos del subterráneo y del transporte público, que pospusieron el inicio de sus servicios.

Se informó además que todo el gobierno regional de La Araucanía, en el sur, está en cuarentena total luego que la Secretaria Regional de Salud dio positivo al COVID-19.

Unos 600 argentinos pasaron la noche en el aeropuerto internacional luego que Argentina "no concedió los permisos de vuelo para operar", dijo, por su parte, la aerolínea LATAM en un comunicado.

En Chile millones de personas están en cuarentena voluntaria, al igual que todos los estudiantes y universitarios, mientras las fuerzas armadas están a cargo del control público.

En América Latina se reportan de momento más de 4.500 contagiados y más de 50 muertos.

En todo el mundo, más de 350.000 personas se han infectado y más de 15.400 han muerto por el coronavirus, pero la mitad de los que alguna vez fueron contagiados se han recuperado. La mayoría de los enfermos presenta síntomas leves como fiebre o tos, pero las personas mayores o que tienen otros problemas de salud pueden sufrir complicaciones graves.

Con reportes de los corresponsales de The Associated Press en Latinoamérica.

