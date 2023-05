Cuidando el Planeta: Los efectos del confeti en el medio ambiente

By: Karen Gonzalez

Ha concluido la pascua y como se puede ver, el confeti se ha acumulado en las dunas de nuestra playa, algo que podría a largo plazo afectar nuestro planeta.

Hay diferentes tipos de confetis, papel, plástico, de aluminio y confeti natural de flores.

El confeti de aluminio, a pesar de su precioso efecto en fotografías, no es biodegradable o compostable, por lo tanto, no se deshace ni se descompone cuando se queda en el suelo convirtiéndose en basura permanente.

El confeti de plástico es otro que no es biodegradable y aunque no es muy común, se usa cuando no hay confeti metálico para también dar un efecto decorativo.

El confeti de papel es el más común, está diseñado para degradarse fácilmente, lo que lo convierte en una opción de confeti un poco más eco-amigable. Sin embargo, algunos expertos aseguran que esto no es del todo cierto, ya que el tinte utilizado para teñir el papel expone el ambiente a químicos y desafortunadamente este confeti, como todos los demás, también pueden ser consumidos por aves y otros animales.

Finalmente, tenemos el confeti de flores que sería un excelente sustituto. Se puede dejar tirado después de que haya terminado y no tendrá que preocuparse de que cause algún efecto adverso en el medio ambiente.

El confeti hecho de hojas y pétalos de flores se puede comprar en tiendas de artesanías o en línea. Puede que sea un poco más costoso, pero vale la pena saber que una fotografía o celebración no dañara el planeta a la larga.

Al crear conciencia en este problema que vemos cada año, ayuda a nuestra fauna que por su puesto necesitamos cuidar para que así tengamos un planeta saludable.

Vea el video para el informe completo.