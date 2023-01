Departamento de Policía de Mission colabora con organización para personas con autismo

By:

La policía de Mission quiere ayudar a otros a servir mejor a las personas con autismo.

A finales de este mes, realizarán un entrenamiento gratis de concientización sobre el autismo.

Todo comenzó cuando Gladys Velázquez contactó la organización Los Ángeles de Bebo, un grupo sin fines de lucro para el autismo que ayuda a apoyar a familias con niños autistas, sobre un incidente policial que involucró a su hijo Damián, de 17 años, que es autista.

“Mi hijo actúa muy diferente en cada situación” explicó Velázquez. “Si quieres tocarlo, o se ríe, o no querrá que lo toques y dice que no, y si es un no, ni te acerques".

Velázquez dice que dependiendo de las circunstancias, ella y su esposo pueden calmarlo, pero hay momentos en los que necesitan pedirle a la policía que ayude.

Ella dice que siempre da a conocer al oficial que su hijo tiene autismo, y cuando está un poco ansioso, puede tener un episodio emocional.

“Hubo una ocasión en la que le dije al oficial, ‘tienes que ayudarme así y tenemos que calmarlo para que no corra a la calle’", dijo Velázquez. “Tuvo que venir otro oficial y supo asistir y lo calmó".

Velázquez contó a Noticias RGV qué incidencias como esa, y el cambio de oficiales del departamento, le hacen sentir que más policías necesitan capacitación a la hora de responder a personas con autismo.

Los Ángeles de Bebo ha realizado capacitaciones con funcionarios en el pasado. Ahora, el departamento de policía de Mission está colaborando con ellos. Ellos realizarán una capacitación gratuita de concientización sobre el autismo a finales de este mes.

Los oficiales de policía dicen que todas las agencias locales de la ley, distritos escolares y personal de primera respuesta son bienvenidos.

“Se trata de compartir y queremos compartir cualquier conocimiento que vayamos a recibir con el resto de nosotros, nos hará a todos ser mejores como servidores públicos", dijo George Rodríguez, oficial de información pública del Departamento de Policía de Mission.