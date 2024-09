Distritos del Valle y Region ONE lanzan programas técnicos en áreas rurales

Distritos escolares de varios condados del Valle se asocian con la Region ONE por primera vez en una iniciativa de ayuda para las escuelas rurales.

Martín Gutiérrez, cursa el noveno grado en la preparatoria Lasara, ubicada en el condado Willacy. Es de los primeros alumnos en ser parte de las carreras técnicas que ofrecen por primera vez en esta escuela.

"Me gusta la carrera de salud, porque tengo tíos que están en la medicina, y creo que es una gran oportunidad para lograr mis sueños" Martín Gutiérrez, se prepara para ser asistente médico.

Irma Cisneros es la instructora de salud, y nos dice que cuentan con todo el equipo profesional médico para beneficiar el aprendizaje de los jóvenes, por ejemplo, este maniquí electrónico llamado "Dan" el cual presenta síntomas de salud de emergencia, como ahogo, toser y cambiar su respiración.

Este es el salón donde los alumnos pueden realizar primeros auxilios, y más acá tenemos la cama de hospital, y al paciente el cual te comunica lo que siente "how do you feel", "my chest is tight" y así los alumnos aprender a brindarle cuidados de salud.

Este programa de carreras técnicas para áreas rurales, también incluye otras disciplinas en los siguientes distritos escolares:

"Me gustaría estudiar más y ser maestra de kínder para ayudar a mi familia también", agrega Alondra Vásquez, se prepara para ser asistente de maestro.

"También pueden seguir adelante para ir al colegio y trabajar al mismo tiempo", agrega Jessica Salinas, especialista en CTE Region ONE.

Este es el primer año que se emplea el programa de carreras técnicas y está en planes extenderlo a áreas rurales más lejanas.