Donald Trump y Kamala Harris discuten propuestas en el primer debate presidencial

La noche del martes 10 de septiembre, el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris se vieron las caras por primera ocasión en un debate presidencial.

Durante este debate no hubo público y los micrófonos de los candidatos estuvieron silenciados cuando no era su turno para hablar.

"Lo que hemos hecho es limpiar el desastre de Donald Trump. Lo que hemos hecho, y lo que tengo intención de hacer, es aprovechar lo que sabemos, que son las aspiraciones y las esperanzas del pueblo estadounidense", comentó Kamala Harris-vicepresidenta.

Harris también mencionó que Trump no tiene el temperamento para liderar la nación, por su parte, el expresidente Donald Trump se distanció del proyecto 2025 luego de que la vicepresidenta Kamala Harris lo acusara de estar vinculado a él.

"No tengo nada que ver con el proyecto 2025, eso está ahí fuera. No lo he leído, no quiero leerlo, a propósito. No voy a leerlo. Se trata de un grupo de personas a las que se les ocurrieron algunas ideas, algunas buenas, otras malas. No hay diferencia, no tengo nada que hacer", respondió Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos.

Trump también defendió su decisión de apoyar la prohibición del aborto, el cual se someterá a votación en su estado natal de Florida, y asegura que no firmaría una prohibición nacional del aborto.