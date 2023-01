Educación temprana brinda beneficios

By:

La educación temprana es muy importante para los niños, les enseña cosas básicas como convivir con los demás alumnos, socializar entre otras cosas.

“La educación a temprana edad es algo fundamental en la vida de los niños, ellos necesitan desarrollar todas las diferentes áreas en su vida el área social el área cognitiva el área física”, dijo Margie Corrales directora de blessings learning academy.

En los primeros años de la infancia, el cerebro del niño tiene una gran capacidad para crear nuevas conecciones de aprendizaje y experiencias vividas.

"Los primeros años en la vida del ser humano son fundamentales para el desarrollo de todo este tipo de áreas especialmente el área social y espiritual de cosas que van a permanecer por siempre en la vida de ellos," dijo Corrales.

El tema de la seguridad es primordial para sentirnos seguros de dejar a nuestros hijos en guarderías o escuelas de cualquier nivel.

"Tenemos las puerta principal que siempre está resguardada por alguien que trabaja en la oficina-puertas que se cierran con magnetos-No puede accesarla cualquier persona-contamos con un sistema de walkie talkies- Tenemos cámaras de seguridad en todo el edificio interiores y exteriores para poder cubrir la seguridad de los niños," dijo Corrales.

Los padres de familia que llevan a sus hijos a "blessing learning academy" dicen ver grandes beneficios educativos.

"Como mamá soltera es muy difícil educar a un hijo Solá, el estar el en el day care me ayudo mucho no solamente con la educación si no que también con su comportamiento por qué al estar aquí socializaba con otros niños eso era para él un gran benéfico," dijo Corrales.

Existen varias opciones financieras de inscripción es entendible que la educación en un momento dado podría ser cara y más si tiene a más de un hijo