EEUU: Pasajeros de crucero se infectan con nuevo coronavirus

Una persona toma fotografías cerca del crucero Diamond Princess en cuarentena, en el puerto de Yokohama, cerca de Tokio, el viernes 21 de febrero de 2020. (AP Foto/Eugene Hoshiko)

Por CARLA K. JOHNSON

Associated Press

Por lo menos 18 estadounidenses que regresaron a sus hogares después de estar en cuarentena en un crucero están infectados con el nuevo coronavirus, elevando a 35 el número de casos confirmados en Estados Unidos, informaron el viernes las autoridades de salud.

Se prevé que haya más casos entre los pasajeros que regresaron del crucero Diamond Princess, el cual estuvo bajo cuarentena en Japón, señalaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). Más de 300 pasajeros fueron trasladados a Estados Unidos el fin de semana pasado y fueron puestos en cuarentena por dos semanas en bases militares y hospitales.

La cifra de personas infectadas en Estados Unidos se remonta al 21 de enero e incluye a tres personas que fueron evacuadas de la ciudad china de Wuhan, donde comenzó el brote del nuevo virus. El resto son mayormente viajeros que se contagiaron tras viajar a China. Dos de ellos se lo contagiaron a sus cónyuges.

Hace unos días se dieron a conocer nuevos casos de viajeros infectados en California, incluida una persona en el condado de Humboldt, que dijo que estaba bien y aislada en su vivienda. El viernes, las autoridades del condado de Sacramento dijeron que una persona que regresó de un viaje a China realizado a principios de mes había dado positivo a la enfermedad.

A nivel internacional, se han reportado más de 76.000 casos, la mayoría en China.

De los pacientes en Estados Unidos, algunos se han recuperado. Otros son atendidos en unidades de aislamiento especiales y hospitales. El nuevo tipo de coronavirus causa padecimientos similares a la gripe y puede ocasionar neumonía.

“Todavía no estamos viendo una propagación comunitaria en Estados Unidos”, dijo la médica Nancy Messonnier de los CDC durante una conferencia de prensa el viernes. “Es posible, aunque poco probable, que ocurra eventualmente”.

Casi todos los estadounidenses que fueron evacuados de Wuhan terminaron con sus periodos en cuarentena. Los pasajeros del crucero están aislados en bases militares y hospitales de California, Texas y Nebraska. Además, las autoridades están pidiendo a cualquiera que haya estado en China en las últimas dos semanas aislarse cuando regrese a sus viviendas y vigilar si presenta los síntomas de la enfermedad: fiebre, tos y dificultad para respirar.

La periodista de The Associated Press Olga R. Rodriguez en San Francisco contribuyó a este despacho.

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes Medical. La AP es la única responsable de todo su contenido.

