El grupo Frontera, cuyo vocalista es exalumno de la preparatoria Memorial, entra en la lista Billboard.

Por estos días es muy común escuchar al grupo frontera y es que no solo son populares por sus pegajosas canciones, sino que se han convertido en un orgullo porque su vocalista es de la ciudad de Edinburg, y la escuela donde estudió, realizó esta actividad de alumno para alumnos.

Esta canción se ha convertido en una de las más populares de estos últimos días y su video suma actualmente más de 215 millones de vistas en YouTube. "Empezamos en un garage, ahí practicando, y después de que pegó 'la ladrona' dijimos: esto podría ser nuestra carrera y luego de 'no se va', la rebasó y le sigo dando más y más y gracias a dios nos llevó para otras alturas y aquí andamos ahorita"comento el vocalista Adelaido Solis.

Solis, vocalista del popular 'grupo frontera' es un exalumno de la preparatoria Memorial Edinburg y su proyecto musical se ha convertido en un ejemplo a seguir para sus propios compañeros.

"Me gusta mucho poder decir que de aquí vengo, de aquí soy, alumno de las escuelas y cuando me contacto miss canales para decirme si podíamos hacer algo para los estudiantes, yo andaba con todo y dije: si claro! Vamos a hacerlo" agrego Solis.

El éxito de la banda fue tan rápido que hasta a ellos mismos, los tomó por sorpresa.

"La verdad ninguno de nosotros en el grupo lo esperamos, porque la canción de 'no se va' fue la que menos practicamos, menos ensayamos, la tocamos un día después de que nos dijeron, sería una buena canción para grabar, la grabamos, había unos errores, al final me salió un gallo y le bajaron el volumen completamente al final y así la subimos…" confeso el vocalista.

El cantante del Grupo Frontera, quien hasta hace poco estaba en el salón de clases, al igual que los espectadores de este show, asegura que la perseverancia lo es todo.

"Yo diría que no dejes que otros te digan que no lo puedes hacer, porque igualmente cuando yo llegue a la escuela yo recuerdo que le decía a miss counselor miss canales que no me gustaba la escuela, yo quería seguir la música, pero la verdad la escuela es muy importante porque yo hice un trato con mi mamá que iba a terminar la prepa, la high school antes de hacer todo lo que iba a hacer"

Aquellos estudiantes que tuvieran las mejores calificaciones, fueron acreedores del pase directo al concierto ofrecido por el Grupo Frontera, un incentivo para los alumnos de la mencionada institución.

"El cantante del Grupo Frontera era un alumno aquí en la escuela del memorial y cuando oímos que tenía este grupo pudimos hablar con él y darnos a saber si podía ayudarnos en este incentivo que teníamos para los otros alumnos del memorial middle school" dijo el director Fermin Gonzalez,

Desde octubre del año pasado, el Grupo Frontera ingresó a la lista Billboard con su éxito 'no se va' como una de las 100 canciones más escuchadas de todos los estados unidos, un reconocimiento a alguien de aquí del valle de Texas que sigue cosechando frutos gracias a su disciplina.

Vea el video para el informe completo.