El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito confirma la condena del ex juez de distrito estatal Rudy Delgado por cargos de soborno

in Hechos Valle

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. Confirmó el martes la condena del ex juez de distrito estatal Rudy Delgado.

Un jurado condenó a Delgado por soborno, obstrucción de la justicia y cargos federales de la Ley de Viajes después de un juicio de seis días en julio de 2019.

El juez de distrito de los Estados Unidos Alfred H. Bennett condenó a Delgado a cinco años de prisión.

Delgado apeló, alegando que su condena no estaba respaldada por pruebas. También impugnó la pena de prisión de cinco años. El Quinto Circuito, sin embargo, rechazó los argumentos de Delgado.

"Estamos complacidos y respetamos la decisión de la corte", dijo Angela Dodge, portavoz de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Texas, que procesó el caso.

El abogado Michael C. Gross, quien representó a Delgado en la apelación, declinó hacer comentarios.

El caso contra Rodolfo “Rudy” Delgado, de 67 años, de Edinburg comenzó con un dato sobre Noe Pérez, un abogado local, quien afirmó que podía sobornar a un juez.

Pérez se convirtió en informante federal. El FBI grabó conversaciones entre Pérez y Delgado, quienes aceptaron efectivo durante las conversaciones sobre casos pendientes.

Los fiscales mostraron al jurado videos de Delgado aceptando efectivo, incluido un sobre lleno de $ 5,500. En otros casos, Pérez sobornó a Delgado pagando precios inflados por la leña de mezquite.

El jurado deliberó durante aproximadamente nueve horas antes de llegar a un veredicto.

Bennett, el juez federal, sentenció a Delgado a cinco años de prisión.

"Lo que se le acusa de desgarrar la estructura misma de nuestra sociedad", dijo Bennett en la sentencia. "Da aire y peso a las personas que miran a los tribunales con sospecha: que sí importa a quién conoces, que sí importa el tamaño de tu cuenta bancaria, que se puede comprar justicia".

Delgado se disculpó pero no admitió explícitamente haber aceptado sobornos.

“Yo era una buena persona. Fui un buen juez ”, dijo Delgado. “Sucumbí. Y pagaré el precio por eso ".

Siete meses después de la sentencia, Delgado presentó una apelación en toda regla, desafiando su condena y cómo el juez calculó su sentencia de prisión.

Delgado argumentó que los fiscales nunca probaron que él tenía un acuerdo explícito con Pérez para aceptar efectivo a cambio de favores en la sala del tribunal.

“Al hacer este argumento, Delgado apunta principalmente a partes del testimonio de Pérez en el contrainterrogatorio donde Pérez supuestamente niega haber sobornado a Delgado, niega que hubo un quid pro quo y caracteriza los pagos de madera como compras legítimas de madera que simplemente fueron acompañadas por La 'esperanza' independiente de Pérez de que Delgado gobernaría favorablemente para él ”, según la decisión del Quinto Circuito. “Es cierto que, hasta cierto punto, Pérez fue un testigo inconsistente y que en ocasiones minimizó la culpabilidad durante su testimonio. Pero el jurado estaba en condiciones de evaluar la credibilidad de las declaraciones contradictorias de Pérez a la luz de la totalidad de la evidencia y era libre de concluir que Delgado accedió a aceptar dinero de Pérez con la intención de ser influenciado en su decisión de asegurar resultados favorables para Clientes de Pérez ”.

Delgado también cuestionó cómo el juez calculó el “beneficio recibido” a cambio de los sobornos.

La disputa involucró cómo valorar las fianzas personales.

Una fianza de reconocimiento personal permite que un acusado sea liberado de la cárcel sin pagarle a un fiador ni depositar dinero. Si el acusado no se presenta a la corte, el acusado debe pagar el monto total de la fianza.

Los fiscales dijeron que Delgado aprobó bonos de reconocimiento personal a cambio de sobornos de aproximadamente $ 260.

La sentencia de Delgado fue determinada en parte por el valor de las fianzas. Sin embargo, Delgado argumentó que los bonos en realidad no tenían valor en efectivo.

"En el caso en el bar, cada fianza de relaciones públicas se fijó en $ 5,000.00, pero cada una requirió solo una firma y promesa de comparecer, no en efectivo para la fianza", escribió el abogado de Delgado en su apelación. “El valor del beneficio recibido, por lo tanto, es una firma y promesa a comparecer que no es $ 5,000.00 por fianza y no son los montos de los supuestos sobornos”.

El Quinto Circuito no estuvo de acuerdo.

“En esencia, el 'valor' que alguien recibe de un bono de relaciones públicas está entrelazado con un interés por la libertad que es difícil de cuantificar definitivamente”, según la decisión del Quinto Circuito. “No creemos que haya sido un error, y mucho menos un error claro, que el tribunal de distrito valorara los bonos a la cantidad que los clientes de Pérez estaban dispuestos a arriesgarse a perder para garantizar los bonos. Por lo tanto, rechazamos la impugnación de Delgado a su sentencia ".

Delgado, quien sufre de problemas cardíacos y hepáticos, cumple su condena en el Federal Medical Center Fort Worth. Está programado tentativamente para su liberación en febrero de 2024.