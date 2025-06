Estrenan documental de Billy Joel en HBO

El documental de dos partes sobre Billy Joel de HBO se emitirá en julio.

La vida y obra de Billy Joel se narran en un nuevo documental de dos partes, "Billy Joel: and so it goes".

La primera parte se estrena en HBO y HBO Max el 18 de julio, y la segunda entrega una semana después.

El documental se basa en nuevas entrevistas exclusivas y detalladas con Joel, su familia y algunos de sus famosos colaboradores musicales.

CNN, HBO y HBO Max pertenecen a la familia Warner Bros. Discovery.

En otras noticias, Brandy y Monica lanzan su primera gira conjunta.

El dúo de "The boy is mine" se embarca en una gira por 24 ciudades de Estados Unidos a partir de octubre.

Las entradas salen a la venta a finales de esta semana.

En otras noticias, hay detalles del nuevo programa, "Justice on trial".

La serie de ocho episodios combina recreaciones y material periodístico mientras examina algunos de los juicios más impactantes de la historia.

El tribunal abre sesión el 21 de julio en Prime Video.