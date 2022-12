Expertos alertan sobre la capacidad eléctrica

El departamento de bomberos de Mcallen, en diciembre del 2021 atendieron específicamente dos casos de incendio en hogar debido a cortos eléctricos por sobrecarga y mal utilización de estos adornos, por esta razón usted debe de tener en cuenta no sobrecargar sus instalaciones.

Las festividades lucen en la avenida Tulip al este de Mcallen, donde las familias que habitan el sector ya tienen completamente adornadas sus casas con luces navideñas, pero ¿si tomarán las precauciones debidas?

"Hay que tener mucha precaución con los adornos que utilicemos, ya sea dentro de nuestro hogar o fuera de nuestro hogar, las luces de navidad, los pinos, etc. No se recomienda que se conecten más de dos o más de tres líneas, especialmente, si son extensiones muy largas y hay unas que son de 50 pies, otras de 70 pies y en ese caso no se recomienda que se conecten en serie" aconsejo Juan Gloria el comandante del departamento de bomberos de Mcallen.

Aunque la comunidad parece estar consciente de las medidas preventivas, aún hay quienes insisten que las luces de navidad y los adornos, no son una prioridad.

"Pues claro que sí, más que nada por el sobrecalentamiento de los outlets que provocan incendios. Si trato de tener todas las precauciones y cuando no estoy en casa desconecto el pino de navidad o cualquier luz, ya que cuando estoy ahí trato de conectarlas y si no lo hago durante toda la noche, pues lo desconecto también por lo mismo" agrego Kevin García, residente de Mcallen.

"Entonces estoy bien acertada con todo eso, pero no pongo yo luces en lo personal, se me hace un gasto innecesario debido a cómo está el clima en el mundo entero" comento Teddy Rosario, un residente de la ciudad.

Además de las luces exteriores, existen otro tipo de riesgos como son los pinos navideños y los calentadores, dispositivos que, por estos fríos días, son más que recurrentes.

"Si tenemos alguna duda en cuál es la condición de nuestras conexiones eléctricas en nuestro hogar, es muy importante contratar a un electricista que esté certificado para que inspeccione todas nuestras conexiones y condiciones eléctricas y nos asegure que no va a existir ninguna falla ni ninguna resistencia que pudiera llegar a causar algún incendio o algún punto de ignición especialmente dentro de nuestras paredes"

Dado el alto riesgo de sobrecarga eléctrica que existe al momento de conectar más de dos o tres instalaciones de luces en un solo toma de corriente, los bomberos recomiendan que la comunidad no se exceda y si quieren más iluminación, contraten previamente a un electricista certificado.

