Familia Comparte Acciones Para Superar Dificultades Médicas Tras Amputación

MCALLEN – Una familia del Valle del Río Grande está tomando una pérdida y convirtiéndola en una ganancia.

La serie especial de CHANNEL 5 NEWS corazón del valle nos muestra la cuota que una prótesis puede cobrar a una familia y su lucha para salir adelante.

En Accion Rehabilitation's prosthetics laboratory, cada corte es único. Es personal para los aquellos que los usan.

Está destinado a una esposa, que nunca se detiene o se rinde.

"No teníamos seguro, así que no podía recibir cuidado de heridas y cosas así. Las enfermeras me enseñaron en el hospital y luego tendría que hacerlo yo sola. Desde colocar las bandas adhesivas hasta las gasas," comentó Pamela Montalvo.

Es para un hijo que siempre está ahí.

"pase lo que pase quiero estar con él a través de él. Cuando iba a tener una cirugía en el brazo yo quería estar allí. Y mientras lo estaban rodando, yo estaba en la cama con él y comencé a llorar un poco porque tenía que irme y no sabía lo que iba a suceder ", dijo Nicholas Montalvo.

Es un protésico que escucha y guía.

"He tenido algunos pacientes que me se han desmayado," detalló el protésico certificado James Beggs. "Y es desgarrador verlo porque muchos casos son prevenibles al cambiar su estilo de vida, sus hábitos y todo lo demás y mejoraría."

Accion Rehabilitation's ayudó a Hugo Montalvo a salvar su vida. Ha vivido con diabetes por 20 años.

"Perdí una extremidad debido a la diabetes. Yo no me cuido. No estaba eligiendo el camino correcto para mantener saludable o comer saludable," nos dijo.

La familia de Montalvo tiene una historia de diabetes. Dijo que perdió familiares a la enfermedad.

Perdió la pierna debido a una pequeña herida en el pie. Dijo que no le prestaba atención hasta que era demasiado tarde.

"En ese proceso, comencé a perder extremidades como mi dedo del pie, mi pierna," manifestó.

Montalvo dijo que no es el único que perdió una extremidad a causa de la diabetes en el Valle del Río Grande.

"95% de mis pacientes son diabéticos," explicó Beggs.

Beggs y su equipo crean extremidades personalizadas como las de Montalvo.

También tiene una pierna protésica debido a un accidente de motocicleta.

Él dijo que su conexión con sus pacientes con diabetes también es personal. Él sabe que volver a un estilo de vida saludable puede mejorar los síntomas.

"Yo mismo soy diabético, y ha sido muy difícil, pero he cortado los carbohidratos casi completamente fuera de mi vida y he perdido 30 libras en tres meses," dijo Beggs.

Este es el ejemplo que los Montalvo quieren mostrar a su hijo, Nicholas.

"Cuida a tu papá, y asegúrate de ayudarlos con lo que están pasando a tu mamá y papá, y a tu familia," dijo Nicholas Montalvo.

Montalvo dijo que se ganado la confianza para levantarse y dejar que su familia lo guíe en una dirección más sana.