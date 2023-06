Familia del condado Cameron enfrenta los efectos del granizo que destrozó su vivienda

La granizada del pasado domingo en la noche que pasó por el Condado Cameron afectó a la familia Limón.

Así quedó la casa de Aurora Limón después de que las fuertes lluvias y el granizo tumbaran su techo, dejándola a ella y los demás integrantes de su familia, con la casa a medias.

"Pues esto fue el domingo a las 8 p.m. que se vino la tormenta con todo y granizada, este me tumbo todo el techo, todas las ventanas me las quebró y se me entro toda el agua, todo se me mojó por dentro; pues si me ayudarían, en algo, cualquier cosita", explico Limón.

Las aseguradoras de Limón no han respondido por ahora dado que su póliza no cubría este tipo de desastres naturales, por lo que ella y su familia están acudiendo al buen corazón de la comunidad y todo el que desee vincularse puede comunicarse al (956) 908-3832 y ayudarle con lo que pueda a esta familia de Brownsville.