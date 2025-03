Familia pierde su hogar en incendio provocado en Harlingen

Una familia de ocho personas perdió su hogar después de un incendio que afectó su casa en un parque residencial de Harlingen. Piden el apoyo de la comunidad. En este caso, el departamento de bomberos y el departamento de policía de Harlingen están trabajando en conjunto, ya que tras una investigación arrestaron a tres menores en relación con el incidente. Los sospechosos han sido acusados de incendio premeditado.

"Estamos trabajando juntos, en este caso, la policía de Harlingen se ha encargado de entrevistar a todos los testigos y a cualquier persona que haya sido detenida en relación con el incidente", agrega Noel Smith, teniente de bomberos de Harlingen.

Aproximadamente a las 3:30 pm, el departamento de bomberos de Harlingen acudió al llamado de dos casas móviles en llamas en la calle North Eye St.

En una de las viviendas vivía la familia rocha con 5 hijos menores.

En el incendio no hubo víctimas mortales, aunque el perro de la familia rocha sufrió una quemadura leve.

El propietario señala que cuando iniciaron las llamas no había nadie dentro de la propiedad y cuando él llegó intentó apagar el incendio, pero ya era demasiado tarde.

"Yo agarré la manguera, le llamé al 911, vinieron, llamemos los bomberos y me empecé a aventar agua por me gano la lumbre, ya no podía parar y era mucho para mí y empezó a quemarse mi casa", agrega Héctor Rocha, dueño de la vivienda.

El departamento de bomberos de Harlingen les dio albergue en un hotel de la ciudad por 5 días a la familia rocha y luego de este tiempo vivirán en casa de unos familiares mientras reúnen dinero para empezar desde cero en un nuevo hogar.

El señor Rocha indica que los presuntos responsables vivían en el vecindario, pero no pensó que fueran un peligro para la comunidad.

"Todos son muchachos, son niños de 16, 14 y 11, son muchachos y pasaban aquí caminando sus perros siempre, se la pasaban fumando, pero algo normal, siempre los corríamos que se fueran de aquí y siempre hacían maldades", agrega Héctor Rocha, dueño de la vivienda.

El incendio inició en la vivienda y las llamas se extendieron hasta el hogar de la familia rocha que lamentablemente perdieron todo, si usted quiere ayudar a la familia rocha puede hacerlo por el GoFundMe: Family of 8 Needs Help After Fire Tragedy.

Según información del departamento de bomberos y de policía el caso sigue bajo investigación.