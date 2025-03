FEMA congela fondos para McAllen y Brownsville mientras investiga posible uso indebido

McAllen y Brownsville no recibirán fondos de FEMA para inmigración, al menos no hasta que la agencia complete una revisión del uso del dinero.

Ambos ayuntamientos recibieron cartas solicitando soluciones por incumplimiento. Y les pide que enumeren a todos los migrantes y organizaciones que han ayudado con dos subvenciones de fema que suman más de $11 millones de dólares.

El alcalde de McAllen dice: cada dólar se ha utilizado correctamente.

El centro de McAllen, cerca del centro de descanso, es un lugar que antes recibía cientos de migrantes cada día, pero hoy estaba tranquilo.

Durante años, el gobierno de la ciudad cuidó temporalmente de los migrantes liberados por el servicio de aduanas y protección fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés.

Lo hicieron con financiamiento del programa de refugio y servicios de la agencia federal para el manejo de emergencias, conocido en inglés como FEMA.

Ahora, esos fondos están suspendidos, mientras FEMA revisa si el ayuntamiento la estaba utilizando correctamente.

"No tengo ningún problema en firmar una declaración jurada que diga que no hicimos nada malo. Porque no lo hicimos", agrega Javier Villalobos, alcalde de McAllen.

Obtuvimos la carta a través de una solicitud a la ley de información pública de Texas.

Fue reportada por primera vez por el Associated Press.

La carta dice que la agencia matriz de FEMA, el departamento de seguridad nacional, DHS, tiene y citamos "preguntas importantes"

Esto es referente a que varias ciudades y organizaciones que reciben financiamiento pudieran estar alentando a personas a venir al país ilegalmente.

El alcalde de McAllen, Javier Villalobos, nos dice que nunca han tomado asuntos de inmigración en sus manos.

"La Patrulla Fronteriza nos traía inmigrantes, los procesaban y los entregaban a Caridades Católicas. Así que lo que hicimos fue mínimo, pero en realidad por orden del gobierno federal", agrega Javier Villalobos, alcalde de McAllen.

El ayuntamiento debe responder antes del 10 de abril con una lista de migrantes a los que han ayudado con dos subvenciones, que suman más de $11 millones de dólares.

Según Villalobos, no debería ser difícil encontrar esa información.

"Las únicas personas a las que ayudamos son las que nos trajo la Patrulla Fronteriza. Así que nos dan la información y, en realidad, simplemente la vamos a devolver", agrega Villalobos.

También indicó que los fondos no se necesitan ahora, pero si hay una afluencia de migrantes mientras el financiamiento está suspendido, el ayuntamiento solicitará reembolsos.

"Retener todos los pagos... bueno, en realidad no nos importa mucho porque ahora mismo quizás no haya ninguna persona cruzando. Quizás una, quizás dos. Así que no lo necesitamos. Nunca lo quisimos, para empezar. Si volviera a ocurrir y la Patrulla Fronteriza comenzará a recoger a personas y traerlas a la ciudad de McAllen, entonces, una vez más, les pediría: 'Oigan, necesitan ayudarnos'. Si quieren que los ayudemos, tienen que ayudarnos económicamente", agrega Villalobos.

Un funcionario de Brownsville nos confirmó que recibieron una carta similar. Pero que no están listos para hablar al respecto.

Nos comunicamos con FEMA para preguntarles por qué están preocupados por el uso inadecuado del dinero, y respondieron diciendo que no darán financiación a organizaciones no gubernamentales.

Les dijimos que estábamos preguntando sobre los gobiernos y les pedimos que explicaran su respuesta para responder a nuestras preguntas.

Todavía estamos esperando su respuesta.