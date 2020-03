Frenan la bolsa de Nueva York tras caída de 7%

NUEVA YORK (AP) - La Bolsa de Valores de Nueva York suspendió sus transacciones por 15 minutos el lunes por la mañana luego que el índice S&P perdió 7% de su valor en los primeros minutos de la jornada.

Ello ocurrió tras severas caídas en las bolsas europeas, a raíz de una disputa entre los productores de petróleo que alarmó a inversionistas ya inquietos por los efectos económicos del coronavirus.

Los índices de Londres y Fráncfort perdieron más del 7%.

El índice de Italia, donde la zona industrial y financiera ha estado paralizada debido a la enfermedad, perdió 11%.

Los precios del petróleo bajaban 20% profundo el declive iniciado ante la falta de acuerdo entre Arabia Saudí, Rusia y otros productores.

Los rendimientos de los bonos cayeron a pisos históricos.

