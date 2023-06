Funcionarios de la Cruz Roja aconsejan tener kits de emergencia preparados ante la temporada de huracanes

El 1 de junio marca el comienzo oficial de la Temporada de Huracanes.

Una de las primeras cosas que puede hacer ahora mismo es preparar un kit de emergencia. Algo que puede ser vital tanto para usted como para su familia.

La cruz roja americana habla sobre lo que necesita poner en ese kit.

Lo primero que recomienda la oficina de la Cruz Roja Americana en Harlingen es conseguir algo que sea impermeable, como una nevera portátil, porque puede guardar todos los suministros de emergencia dentro de ella. Además, flota y es fácil de portar.

Jane Phillips, voluntaria de la Cruz Roja Americana, dice que siempre es mejor prepararse con anticipación para asegurarse de que estemos a salvo.

Ya que si espera hasta que se emita una alerta de huracán, tendrá que apresurarse a la tienda en el último momento y conseguir todo a la vez podría ser complicado.

"Olvidarás algo que es importante y dirás 'oh, no, no tengo esto o no tengo el otro.' Así que si puede planear ahora para que no esté bajo presión y otra cosa es que todo esté disponible, si espera hasta el final en la tienda podrían no estar ciertos artículos disponibles", explico Phillips.

La Cruz Roja Americana creó una lista de artículos para su kit de emergencia. Phillips dice que puede agregarle cada vez que va a la tienda para que así no tenga que pagar por todo a la vez.

Algunas cosas de lo que usted necesita son suministros de tres días en alimentos no perecederos, tres galones de agua por persona en su hogar, copias de artículos personales en una sola área, radio portátil, linterna y baterías para que le duren tres días.

Phillips dice que también piense en sus mascotas al preparar estos kits.

Vea el video para el informe completo.