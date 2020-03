Funcionarios de salud confirman que no hay casos de coronavirus en el Valle

EDINBURG – Funcionarios de salud en el condado Hidalgo confirman al público que no existe una amenaza de coronavirus (CoV19) en el Valle del Río Grande.

El lunes, el Departamento de Salud del Condado Hidalgo abordó las afirmaciones falsas en redes sociales sobre casos de virus en el Valle.

La agencia publicó enTwitter, “NO HAY CASOS DE #CoV19 en RGV o Texas (con excepción de SA),” agregando que anunciarán en caso de que el primer caso se presente.

Las personas afectadas por el virus en San Antonio se encuentran entre los pasajeros en cuarentena del crucero Diamond Princess. Los pasajeros se encuentran bajo cuarentena en la Base Conjunta San Antonio-Lackland.

Funcionarios de salud mencionan que solo los Centros de Control de Enfermedades pueden confirmar los casos de CoV19, no los laboratorios locales.

