Guardias de seguridad en Mercedes ISD reciben capacitación de resguardo en las escuelas

Cada escuela en Texas debe tener una persona armada según la nueva ley HB3. Sin embargo, expertos locales temen que un guardia armado no esté capacitado para saber cómo actuar si entra una persona armada en una escuela.

Según oficiales certificados en temas de seguridad en las escuelas, la nueva ley HB3, que obliga que haya un guardia armado en cada escuela, no parece ser lo suficiente para resguardar una escuela.

“Hay un curso de seguridad en la academia de policía estatal de Texas. Pero no se compara con el nivel de entrenamiento que se requiere para cuando hay un intruso armado. Ese tipo de entrenamiento ni siquiera es requerido", dijo Richard Bryan, instructor de seguridad en las escuelas.

Algunas empresas de seguridad están encontrando maneras de cerrar la brecha entre la certificación que reciben los oficiales del orden y los guardias de seguridad.

Rick García es un exoficial de la oficina del sheriff del condado Hidalgo.

García entrena al personal de escuelas en cómo manejar situaciones de riesgo. Actualmente, es el jefe de policía de Fremont.

"Pero esa persona no tiene el mismo entrenamiento, no tiene, no piensa lo mismo como un policía y si hay un incidente crítico y llegan los oficiales de DPS del condado, del policía de la ciudad, ellos no saben qué hacer inmediatamente con esos oficiales, porque no son oficiales, no son policías", agregó García.

"Una empresa de seguridad está brindando la certificación conocida como la T-cole número 4064, el mismo que usan los policías en las escuelas", indicó Richard Bryan, instructor de seguridad en las escuelas. Para Yvonne Olivera, directora de SPI Security, es un tema que genera preocupación.

"Por eso creamos un curso de seguridad elite específicamente para las escuelas”, afirmó Yvonne.

Según Yvonne, en la eventualidad de que alguna situación de riesgo ocurra en una escuela, el guardia de seguridad es la primera barrera de defensa, sin importar si es un policía certificado o un guardia.

"Esa persona tomará las acciones necesarias para salvaguardar las vidas de los estudiantes y el personal”, añadió Yvonne.

Este domingo 10 de septiembre las autoridades del Distrito Escolar de Mercedes realizarán una capacitación para los guardias de seguridad de la zona.