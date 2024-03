Harlingen ISD activa 'Programa Guardián' para brindar mayor seguridad

Desde este viernes 8 de marzo, el Distrito Escolar de Harlingen activó el Programa Guardián, que consiste de oficiales experimentados con el objetivo de reforzar las tareas de vigilancia y seguridad en las escuelas del distrito.

La nueva unidad de oficiales de seguridad se convierte en un filtro adicional a la estrategia de protección con la que actualmente cuentan las escuelas de Harlingen ISD para mantener el orden y la seguridad.

"El señor Danny Castillo que está a cargo de la seguridad del distrito escolar junto con el superintendente J. González tuvieron esa visión de formar el 'Programa Guardián' para tender una capa adicional de seguridad para los estudiantes, así que nosotros como mesa directiva le damos esa habilidad a los empleados para ir en grande", dijo Eladio Jaimes, miembro de la mesa directiva del Harlingen ISD.

El anuncio de más oficiales armados en los campus del Distrito Escolar de Harlingen se realizó este viernes de forma oficial.

"Para los padres de familia queremos que sepan que estamos haciendo todo lo posible para proveer una calidad educativa y no solo en el área académica sino de manera disciplinada en un ambiente ordenado y seguro, y con la ayuda del 'Programa Guardianes' y con el apoyo de las agencias policiacas para proveer una calidad educativa a nivel global en un ambiente muy seguro, queremos que suceda", aseguró J.A. González, superintendente del Distrito Escolar de Harlingen ISD.

Estos "guardianes" altamente capacitados se unirán a los oficiales del orden y de seguridad actuales para brindar mayores medidas de protección dentro y fuera de cada escuela en el distrito de más de 17,000 estudiantes.

"La mayoría de nuestros oficiales tenemos aproximadamente dos años de experiencia, algunos de ellos han estado en equipo táctico, en unidades caninas, la mayoría tenemos la experiencia para estar aquí", comentó Ismael Treviño, guardián de Harlingen ISD.

Los guardianes de Harlingen se limitarán en vigilar las instalaciones educativas sin poder ejercer leyes estatales, por esa razón la coordinación con agencias policías en las escuelas es crucial.

"Desafortunadamente, como están los tiempos, hoy en día no hay otra opción y además existe una ley que solicita que exista un oficial armado, pero necesitamos verlo que es algo forzado. Fue una decisión para dar más protección no solo a los estudiantes sino a las maestras que están ahí 8 a 10 horas", indicó Manuel Treviño, jefe de la policía de Primera.

El distrito escolar no cuenta con un departamento de policía escolar y los directivos aseguraron que este programa no significa el camino para la integración de un cuerpo de policía en el futuro ni a corto plazo, asegurando que el acuerdo con las agencias policiacas existente no será interrumpido.