Impacto de las celebraciones del 4 de julio en los veteranos

Se acercan las celebraciones para el 4 de julio y aunque muchos esperan este día para poder estar con la familia y participar en festividades juntos, para algunas personas que sufren de ansiedad y estrés postraumático resulta ser un día desafiante.

Ashley Longoria estuvo en el ejército por seis años y participó en la operación OAF en Afganistán.

Actualmente, se desempeña como la directora de salud mental en el Departamento de Asuntos de Veteranos en Harlingen.

Longoria comenta que al igual que ella, otros soldados también pueden conquistar la ansiedad, el estrés y otros síntomas al regresar de la guerra. Además, indica que el olor, los sonidos, y la vibración solo son algunos de los desencadenantes para los veteranos.

Además de los ataques de pánico, Longoria explica que los veteranos se cierran y no quieren hablar, algo que se les hace difícil para participar en celebraciones como la del 4 de julio.

Longoria, quien logró superar el síndrome del estrés postraumático, explica la importancia de buscar ciertos recursos.

"Es real o no. Cuando conduzco, me pongo tímida. Hablamos de eso, ahora estás en América, ¿crees que es una amenaza? Y no, no lo era", expresó Longoria.

El Departamento de Asuntos de Veteranos proporciona recursos para los veteranos que están pasando por lo mismo.

"Tenemos terapia, psicoterapia cuando hablas con un profesional, y también tenemos opciones de medicamentos. Para los que quieren aprender más, tenemos un sitio web", indicó Carmona, psicóloga en VA Harlingen.

Es importante recordar que celebraciones como la del 4 de julio puede ser difícil para las familias de los veteranos que aún no están listos para salir.

La doctora Carmona aconseja paciencia y apoyo, que es lo más importante que las familias pueden hacer para sus veteranos.