Impacto de ruidos de cohetes de SpaceX en residentes de Isla del Padre Sur

El próximo lanzamiento de SpaceX, está programado para el lunes, sería el octavo desde Boca Chica. Ahora que la administración federal de aviación, la "FAA" ha emitido una "restricción temporal de vuelo" alrededor de esa zona, por lo que el espacio aéreo estará restringido durante dos horas. Antes de ese lanzamiento, una nueva investigación publicada esta semana revela cuán ruidoso será el lanzamiento de la nave estelar.

En South Padre y Port Isabel hay casas y negocios que cuando se llevan a cabo los lanzamientos, las cosas pueden ponerse muy ruidosas. Se están realizando nuevas investigaciones para determinar cuán fuertes son ese ruidos en realidad y el impacto que tienen.

El ruido del lanzamiento está afectando a un lugar en particular.

Mauricio Alaniz es copropietario del "Shoreline Barbell Club" en Port Isabel. Con varias salas de máquinas y equipos.

Los dueños cargaron todo este peso hasta el segundo piso cuando abrieron.

"Sí, señor. Tengo dos pequeños Shih Tzu. Lo pasan muy difíciles. Todo ese ruido los asusta mucho, mucho. Tuvimos una situación en la que una de nuestras ventanas se rompió", agrega Alan Hernández, residente de Port Isabel.

En el segundo piso, tienen unas grandes ventanas, que vibran y tiemblan durante los lanzamientos.

La nave espacial SpaceX es el cohete más poderoso que se haya fabricado jamás, con el doble de empuje que el anterior que ostentaba el récord.

Una nueva investigación de un equipo de la universidad Brigham Young está más cerca que nunca de medir exactamente cuán ruidosos son estos lanzamientos.

Los modelos existentes simplemente no captan esto muy bien, por lo que es una oportunidad para tratar de mejorarlos.

El profesor de física, Kent Gee, nos cuenta que su equipo colocó un dispositivo de grabación en terreno federal, a un kilómetro del lugar de lanzamiento.

Descubrió que las estimaciones previas de los reguladores federales sobreestimaban lo fuerte que sería el sonido.

A un kilómetro, registró 146 decibelios.

Cerca de la zona cero, predice que sería más fuerte.

"Me acerco a 100 metros. Me acerco diez veces más a la fuente. Supongo que el nivel de sonido aumentará en 20 decibeles. Y eso me dará unos 165 DB a esa distancia", agrega Dr. Kent Gee, Universidad Brigham Young.

Los expertos aconsejan que la gente use protección auditiva por encima de los 130 decibeles.

Los biólogos aún están tratando de entender el impacto en la vida silvestre cerca del lugar del lanzamiento.

Gee dice que es difícil definir los distintos sonidos, tonos y sus impactos.

"No todo se trata de pérdida de audición. Sino que hay problemas como trastornos del sueño, molestias, todo tipo de cosas. Y distintos tipos de fuentes de ruido causan diferentes efectos", agrega Dr. Gee.

Para los hogares y empresas de Port Isabel, el calendario de lanzamiento es algo que ahora esperan.

El negocio sigue abierto.