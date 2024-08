Importancia del baile folklórico en El Valle del Río Grande

A lo largo de los años, el mariachi y toda su cultura, se han convertido en una tradición.

Y no solo es mexicana, pues aquí en El Valle, muchos distritos escolares, la han ido adoptando como suya.

Desde el 2011, el mariachi es patrimonio cultural de la humanidad.

Es una tradición mexicana, pero que rompe fronteras y permanece en El Valle del Rio Grande.

Sus canciones, sus instrumentos, sus intérpretes, sus trajes, todo es una historia.

"El folklórico es danza, música, historia del pueblo. Lo que queremos hacer con el folklórico es mantener vivas esas tradiciones", agrega Romeo Montemayor, Director de Folklórico, Juarez-Lincoln High School.

El programa folklórico del distrito escolar de La Joya inició en 1982, y hasta hoy, es orgullo cultural de toda esta zona.

Las tres escuelas secundarias del distrito, La Joya, Palmview y Juarez-Lincoln, tienen sus propios grupos de baile Folklórico, múltiples ganadores de premios.

Cada uno, tiene su estilo y pasión únicos en el escenario.

"Me enorgullece tener la oportunidad de retribuir. Como dije, fui parte de este programa, me dio mucho. Sin este programa no estaría donde estoy ni sería quien soy", agrega Romeo Montemayor, Director de Folklórico, Escuela Secundaria Juarez-Lincoln.

Su director, Romeo Montemayor, primero fue estudiante de esta secundaria.

Una de sus alumnas, es Keyla Partida, ha estado bailando con el grupo folklórico Sol Azteca desde su primer año.

"Desde que era pequeña, mis padres nos contaban historias sobre cómo solían bailar en México, así que me inspiré mucho en eso y decidí intentarlo", agrega Keyla Partida, estudiante de La Joya ISD.

Desde que subió al escenario, por primera vez, Kayla dice que este baile, se ha convertido en una forma de abrazar su herencia.

En la escuela secundaria La Joya, Emily Mendoza, es la bailarina principal del grupo Folklórico Tabasco.

"Al principio me sentí nerviosa por tener una responsabilidad tan grande, pero sé que valdrá la pena". Me uní porque mi hermano fue parte de esto durante sus cuatro años en la escuela secundaria, y solo verlo actuar para una audiencia tan grande pensé que era increíble, me sentí bien al volver a conectar con mis raíces culturales", agrega Emily Mendoza, estudiante de La Joya ISD.

Tanto Emily como Keyla sienten un gran orgullo, cada vez, que actúan.

Y están listas para otro año emocionante de baile folklórico.