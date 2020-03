Juez de condado Starr firma orden de resguardo en casa

in Somos Noticias

RIO GRANDE CITY – El condado Starr es el condado que más recientemente anunció una orden de resguardo en casa que entra en vigor el miércoles a las 12 a.m.

El juez Eloy Vera firmó la orden cerca de las 7:30 p.m. del martes.

De acuerdo con Vera, habrá excepciones para permitir que la gente compre medicina y alimentos. Los empleados que realizan funciones esenciales en el trabajo también tendrán permitido ir a su trabajo.

Los líderes del condado quieren que la gente permanezca en casa tanto como sea posible para evitar propagar el COVID-19. Tomaron esta decisión de manera similar al condado Cameron, pero adaptándola a las necesidades de su comunidad.

"Por ejemplo, si un ganadero necesita llevar agua a su ganado," mencionó el juez Vera. "Ciertamente no queremos que el ganado muera. Y probablemente, no esté en riesgo, porque va a ir al rancho donde no hay otras personas."

El juez Vera agregó en una entrevista telefónica que el condado quiere ser proactivo.

"Sé que algunas personas se sientan incómodas, porque hacemos esto cuando no tenemos un caso preocupante; pero si podemos salvar a los ciudadanos y evitar que pasen por esto, definitivamente queremos hacerlo," dijo el juez Vera.

Quienes no cumplan con esta orden pueden enfrentar castigos incluyendo una multa de hasta $1,000 y 120 días en prisión.