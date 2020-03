La Copa América se pospone para 2021

Por DÉBORA REY

La CONMEBOL aplazó el martes por un año la Copa América debido a la pandemia del coronavirus que tiene paralizada la actividad deportiva mundial.

La entidad rectora del fútbol sudamericano informó que las nuevas fechas del torneo son del 11 de junio al 11 julio de 2021.

Tampoco se modifica el inédito plan de escenificar la Copa América en dos países: Argentina y Colombia.

Según la CONMEBOL, la decisión obedeció a un “detallado análisis de la situación en torno a la evolución mundial y regional” del COVID-19 y “de las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales en materia de salud pública para extremar las precauciones”.

El aplazamiento siguió poco después que la UEFA anunciará que la Eurocopa propusiera demorar un año la realización de la Eurocopa, cambiándola a entre el 11 de junio y 11 de julio de 2020.

“Es una medida extraordinaria para una situación inesperada”, dijo el presidente de la CONMEBOL Alejandro Domínguez en un comunicado. “Y por lo tanto responde a la necesidad fundamental de evitar una evolución exponencial del virus; presente ya en todos los países de las asociaciones miembro de la confederación”.

