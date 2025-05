La FAA aprueba hasta 25 lanzamientos anuales de naves estelares desde Boca Chica

SpaceX recibió el jueves la aprobación federal para aumentar los lanzamientos de Starship hasta 25 al año desde el centro de lanzamiento de Boca Chica, según la Administración Federal de Aviación.

En un comunicado de prensa, la FAA dijo que la aprobación para el aumento de los lanzamientos se incluyó en las modificaciones de licencia aprobadas para el noveno vuelo de Starship de SpaceX desde Boca Chica.

El martes, el CEO de SpaceX, Elon Musk, dijo en un post en las redes sociales que el próximo vuelo de Starship será «la próxima semana».

Just before the Starship flight next week, I will give a company talk explaining the Mars game plan in Starbase, Texas, that will also be live-streamed on ?? https://t.co/cxztHrK285