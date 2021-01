Lo último: el jefe de policía del Capitolio renuncia después del ataque a el Capitolio de los Estados Unidos

in Hechos Valle

Manifestantes violentos, leales al presidente Donald Trump, asaltan el Capitolio el miércoles 6 de enero de 2021 en Washington. Ha sido un día impresionante ya que varios legisladores y luego la multitud de manifestantes intentaron revertir las elecciones presidenciales de Estados Unidos, socavar la democracia del país y evitar que el demócrata Joe Biden reemplazara a Trump en la Casa Blanca. (Foto AP / John Minchillo)

WASHINGTON (AP) - Lo último sobre las consecuencias del asalto al Capitolio por parte de una multitud de partidarios de Trump.

El jefe de la Policía del Capitolio de EE. UU. Dimitirá a partir del 16 de enero tras la violación del Capitolio por parte de una turba pro-Trump.

El jefe Steven Sund dijo el jueves que la policía había planeado una manifestación de libertad de expresión y no esperaba el violento ataque. Dijo que era diferente a todo lo que había experimentado en sus 30 años en la aplicación de la ley.

Renunció el jueves después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le pidiera que renunciara. Su renuncia fue confirmada a The Associated Press por una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada para hablar públicamente.

La violación detuvo el esfuerzo del Congreso para certificar la victoria del presidente electo Joe Biden. Los manifestantes irrumpieron en el edificio y lo ocuparon durante horas. Los legisladores finalmente regresaron y terminaron su trabajo.

- Por el escritor de AP Michael Balsamo