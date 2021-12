Los sobrevivientes se reúnen para recordar a los perdidos en Pearl Harbor

PEARL HARBOR, Hawái (AP) -El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden visitaron el monumento a la segunda guerra mundial en Washington DC. en el 80 Aniversario de Pearl Harbor, unos 2, 400 militares y civiles murieron en el ataque sorpresa de Japón el 7 de diciembre de 1941.

El presidente y la primera dama guardaron un minuto de silencio ante una corona de flores en el centro del monumento.

Se espera que unas pocas decenas de sobrevivientes de Pearl Harbor se reúnan el martes en el lugar del bombardeo japonés para recordar a los muertos en el ataque que lanzó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial.

Se esperaba que unos 30 supervivientes y unos 100 otros veteranos de la guerra se unieran a él este año.

Guardarán un momento de silencio a las 7:55 a.m., el mismo minuto que comenzó el ataque hace décadas. Se espera que el secretario de Marina, Carlos Del Toro, pronuncie el discurso de apertura.

El bombardeo mató a más de 2.300 soldados estadounidenses. Casi la mitad, o 1.177, eran infantes de marina y marineros que servían en el USS Arizona, un acorazado amarrado en el puerto.

Varias mujeres que ayudaron al esfuerzo de guerra trabajando en fábricas han venido a Hawaii para participar en el recuerdo de este año.

Mae Krier, quien construyó B-17 y B-29 en una planta de Boeing en Seattle, dijo que al mundo le tomó un tiempo dar crédito a las mujeres por su trabajo.

"Y luchamos juntos en lo que a mí respecta. Pero tomó tanto tiempo honrar lo que hicimos las mujeres. Y, por supuesto, he estado luchando duro por eso, para conseguir nuestro reconocimiento ", dijo Krier, quien ahora tiene 95 años." Pero fue tan agradable que finalmente empezaron a honrarnos ".

La ceremonia de este año se lleva a cabo cuando una fuerte tormenta con fuertes vientos y lluvias extremadamente fuertes azotan Hawai, inundando carreteras y derribando líneas eléctricas. La portavoz de la Marina, Brenda Way, dijo a The Associated Press en un correo electrónico el lunes que no ha oído hablar de la cancelación del evento debido a las tormentas.