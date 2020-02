México extradita a EEUU a hijo de líder de cártel Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México extraditó al hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación para que enfrente cargos por narcotráfico en Estados Unidos, una medida que generó temores de que el grupo pueda tomar represalias.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el viernes que Rubén Oseguera será presentado en una corte federal de Washington D.C. para que responda a la acusación en su contra por distribución de drogas.

Oseguera es conocido como “El Menchito” debido al apodo de su padre, Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”. Rubén Oseguera nació en California y posee doble nacionalidad. Fue arrestado en 2015 bajo cargos de posesión de armas de fuego y delincuencia organizada, y trataba de impedir su extradición.

El cártel de Jalisco es actualmente el más violento y de crecimiento más rápido en México. La extradición parece generar temores de represalias.

La embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad en la que detalló que “luego de notorias operaciones previas de seguridad, los grupos delictivos que operan en Jalisco han respondido con acciones de represalia, incluyendo un aumento en la retórica antigubernamental (amenazas en pancartas y por internet) y bloqueos dentro de la ciudad y en carreteras interestatales”.

“En algunas ocasiones, estos criminales se han apoderado de vehículos particulares y los han incendiado”, de acuerdo con la alerta.

Nemesio Oseguera continúa prófugo, pese a que su esposa fue arrestada en 2018.

El gobierno estadounidense ha ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares a quien brinde información que lleve a la detención de “El Mencho”.

El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene una reputación por enfrentarse con agentes del gobierno.

El grupo derribó un helicóptero militar mexicano con un lanzacohetes en 2015, lo que causó que funcionarios mexicanos declararan una ofensiva sin cuartel contra el grupo delictivo.

