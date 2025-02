Madre pide justicia por la muerte de su hijo apuñalado en Brownsville

Se cumplen 10 días del mortal apuñalamiento de un joven de 23 años de Brownsville. Los oficiales encontraron a la víctima, Gerardo González, en un estacionamiento de la funeraria Sunset, en Springmart Bulevard.

La madre de la víctima expresa su incredulidad, pues afirma que hubo muchas más personas presentes en el momento del apuñalamiento de su hijo.

"Este porque no puedo creer que no haya videos, no puedo creer... o sea hubo muchas gentes que estuvo presente, no puedo creer, o sea que puedan dormir así sabiendo quién es el que mató a mi hijo", agrega Ana Patricia González, Madre de la víctima.

La policía cree firmemente que alguien grabó la pelea o el apuñalamiento y ahora piden a cualquier persona que tenga ese video que se presente para así avanzar en la investigación.