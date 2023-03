Organizaciones del Valle del Río Grande solicitan reformas para el sector agrícola

Diferentes organizaciones llevan varios meses intentando llamar la atención del congreso para una reforma agrícola y migratoria que beneficie no solo a los productores y granjeros, sino también que facilite la contratación de la mano de obra agrícola.

Desde la American Business Immigration Coalition señalan que los esfuerzos no se detienen, pero el congreso aún no pone de su parte.

“Lamentablemente, el senado no quiso ayudar a los consumidores y los agricultores del Valle en el problema de la escasez de mano de obra, y los precios de los alimentos, y el tema aún no va a dejar de existir”, explico Juan Carlos Cerda, el director del American Business Immigration Coalition. “Tenemos que solucionar este problema porque una nación que no pueda alimentarse no es una nación segura”.

Según esta organización, para este año 2023 esperan que los legisladores republicanos Mike Simpson y Dan Newhouse ayuden en este propósito de agricultores y consumidores de la nación.

“Sabemos que este año el departamento de agricultura de los Estados Unidos ha pronosticado que los consumidores van a pagar 109% más en los precios de los alimentos”, dijo Cerda. “Entonces el tema sigue siendo peor año tras año, y el proyecto que tenemos es que sabemos que aunque es difícil ahora en la cámara de representantes pasar legislación que toque este tema, sabemos que los agricultores van a seguir sufriendo. Y por eso queremos que los legisladores sigan hacienda todos lo posible para presionar a sus colegas".

Luego de la pandemia del covid-19, el efecto negativo en la producción agrícola ha escalado, afectando a los precios altos de los alimentos, el consumo de algunos productos específicos, las alzas en los agros insumos y la falta de mano de obra para cultivos y cosechas.

Estadísticas actuales de esta organización demuestran que el número de granjas en todo el Valle del Río Grande continúa disminuyendo y los precios disparándose, algo que los motiva a trabajar por esta reforma para que no continúe importándose comida de otros países.