Padres piden respuestas tras la muerte de su hija bajo el cuidado de la patrulla fronteriza

El número de niños migrantes no acompañados bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos a finales de agosto llego a los 10,280.

Se trata de un asombroso aumento del 30 por ciento en tan solo un mes y también se produce cuando están surgiendo nuevos detalles sobre la trágica muerte de una niña de ocho años que estaba bajo custodia de Aduanas y Protección de Fronteriza, cuyos padres suplicaron ayuda, sin embargo, hoy dicen no obtuvieron respuesta.

Anadith Danay Reyes Alvarez, de 8 años, amaba el color rosa, los abrazos, los corazones y también tenía sueños. Pero sus sueños se vieron truncados luego de morir en custodia de la patrulla fronteriza de los EE. UU.

"Deberían haber llamado a la ambulancia. Deberían haberla llevado al hospital, pero no hicieron nada de eso", expreso Rossel Reyes, padre de Anadith.

Sus padres, Hondureños, Mabel Alvarez y Rossel Reyes, dicen que emigraron a los EE. UU. por la seguridad de su familia, dicen que su hija tenía anemia de células falciformes y una enfermedad cardíaca. Ellos agregan que ella estaba bien cuando estuvieron en custodia de inmigración el 9 de mayo en la ciudad de Harlingen.

Su pesadilla comenzó algunos días después, cuando dicen que a Anadith le diagnosticaron gripe. Agregaron que los mantuvieron en celdas frías y les dieron colchonetas viejas y mantas térmicas para dormir en el suelo. Según los padres, su hija desarrolló fiebre y empezó a vomitar.

Peor de acuerdo a la patrulla fronteriza, quien investiga la muerte de Anadith. Entre el 14 y el 17 de mayo ella vio al personal médico nueve veces y le recetaron Tamiflu, compresas de hielo, medicamentos para reducir la fiebre y una ducha fría. Pero sus padres dicen que su hija necesitaba atención de hospital el 17 de mayo, ocho días después de su detención y el día en que murió su hija.

La patrulla fronteriza dice que una enfermera practicante reportó negar tres o cuatro solicitudes para que se llamara a una ambulancia o para que Anadith fuera llevada al hospital.

Los padres de Anadith dicen que una de las plegarias vino directamente de su hija.

Según a ella le dijeron que volviera a su celda, que llevara a su hija de nuevo a su celda, que le diera electrolitos y que todo estaría bien.

Sin embargo, su padre sabía que el final estaba cerca cuando su hija cruzó miradas con él.

"Ella me tiró la última mirada", dijo Rossel. "Cuando mi hija me miró, solo hizo esto y papi, me mataron, me quiso dar a entender."

Después de que llegó la ambulancia, dicen que todo lo que querían era un poco de compasión. Pero tampoco la dejaron subir junto con ella.

Estos padres expresan que se sintieron humillados y discriminados durante todo el proceso.

Según la patrulla fronteriza, Anadith falleció en el hospital, pero sus padres creen firmemente que Anadith perdió la vida dentro de la estación de la patrulla fronteriza, en condiciones que comparan con las de una cárcel.

Un informe de incidentes del Departamento de Bomberos de Harlingen declaró que Anadith estaba inconsciente y sin respuesta cuando llegaron los paramédicos.

Mientras tanto, el ataúd de Anadith estaba cubierto de lazos, rosas y globos de su color favorito y aunque estos padres dicen que perdonan a aquellos que no salvaron a su hija, no pueden olvidar.

De acuerdo al portavoz de la familia, no encuentran alojamiento y su abogado informo que están en proceso de expulsión de inmigración, lo que significa que podrían ser deportados.

Por parte de CBP no ha habido respuestas a las preguntas de CNN quienes han seguido muy de cerca las alegaciones de la familia.

En cuanto a la muerte de la pequeña, el comisionado interino de CBP dijo que es inaceptable y que la agencia ha estado abordando las deficiencias identificadas por la investigación en curso.

