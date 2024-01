Policía de Brownsville investiga un caso de agresión con arma de fuego

By:

in Noticias RGV

La policía de Brownsville inició el proceso de investigación con relación a una agresión con arma de fuego.

Abril Luna, portavoz de la policía de la ciudad, comentó que por tratarse de una investigación activa, la información es limitada en este momento.

Luna solo confirmó que dos personas resultaron heridas por impacto de bala y que están siendo atendidas en un hospital de la ciudad.

"El contacto principal fue en el hospital, todavía está por investigación donde sucedió y porque sucedió y están investigando a las personas involucradas. Por el momento no sabemos la relación entre las víctimas y los sospechosos, no sabemos si se conocían o no y es por eso que todavía la información es limitada", agregó Luna.

Historia relacionada: Dos hombres son hospitalizados tras un tiroteo en Brownsville

La oficial aseguró que el llamado provino desde uno de los hospitales de la ciudad el martes 16 de enero alrededor de las 6 de la tarde.

Las víctimas son un joven de 17 años y una persona mayor cuyas identidades no ha sido reveladas oficialmente, por lo que la noticia continúa en desarrollo.