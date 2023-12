Policía de Brownsville realiza operativos contra el fentanilo

A 48 horas de que se ejecutarán órdenes de arresto y cateo en un punto de distribución de drogas ilegales en Brownsville, la policía eleva la seguridad al detectar la venta al menudeo de cocaína con fentanilo.

Como parte de las acciones al combate contra el narcomenudeo en esta ciudad, los elementos de la unidad antidrogas en Brownsville decomisan drogas y dinero en efectivo, producto de esta peligrosa actividad ilícita.

El decomiso de fentanilo en una vivienda ubicada en la cuadra 500 del Bulevard McDavitt quedó al descubierto después de que elementos de la unidad especializada antidrogas de la policía de Brownsville identificara este sitio como un lugar donde se venía realizando la venta ilegal de narcóticos, incluyendo el fentanilo.

Por su parte, las autoridades buscan desmantelar puntos de distribución de narcóticos, a raíz del operativo donde se detuvo en flagrancia a un grupo delincuencial, el cual desconocía que tenían en su posesión la droga mortal.

"No sabían que estaban o más bien no estaban conscientes de que la droga contenía esto, ya que era cocaína y no tienen ellos manera de probar que venía con fentanilo, por eso es muy importante que no consuman drogas, no saben con qué vienen", indicó Abril Luna, portavoz de la policía de Brownsville.

Este resultado es una muestra que este sector de la ciudad está siendo utilizado en la distribución de narcóticos positivos a fentanilo, droga que ha cobrado vidas en otras ciudades del Valle y que está siendo distribuida masivamente en Brownsville.