Precauciones para prevenir accidentes viales

Durante la semana nacional de seguridad para el pasajero, las diferentes fuerzas del orden, incluyendo al departamento de seguridad pública, promueven ante la comunidad del Valle del Río Grande las buenas prácticas al conducir.

"Si usted es pasajero, usted tiene el derecho de decir: para el carro, yo me bajo, yo no voy a poner mi vida en peligro," dijo portavoz por Department of Public Safety Maria Montalvo.

Durante el año 2021, se reportaron cerca de 27,000 muertes en accidentes de tránsito que involucraron a los pasajeros de los vehículos colisionados, estadísticas que prenden las alarmas en los Estados Unidos.

Para el departamento de seguridad pública de Texas, muchos de los accidentes de tráfico se producen al desacatar las normas mínimas de tránsito.

"Usted también tiene el derecho de hablar y decirle al conductor: reduce la velocidad, y asegurarse de que no solo esa persona, sino todos los demás pasajeros estén abrochados con el cinturón y lo más importante, asegurarse de que el conductor no esté bajo influencias de drogas o alcohol," dijo Montalvo.

En los últimos 20 años, han incrementado los accidentes en el que los jóvenes y pasajeros han estado involucrados.

