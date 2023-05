Preocupación por enfermedades por mosquitos en Laguna Heights

A una semana del tornado en Laguna Heights, autoridades sanitarias del Condado Cameron se encuentran en alerta ante la presencia de vectores transmisores de enfermedades.

Son criaderos de mosquitos, y lo que preocupa a las autoridades sanitarias es que estos son transmisores de varias enfermedades.

A punto de cumplirse la primera semana del tornado, a simple vista se encuentran las aguas estancadas y el lodo, lugares donde las larvas de mosquitos crecen y se reproducen.

"Lo que pasa es que el agua se queda ahí y no se mueve, cuando se queda detenida así. Entonces, tenemos el riesgo de que van a salir más zancudos, los zancudos es posible que muchas veces pueden tener enfermedades como el zika, chikungunya y otras", explicó Esmeralda Guajardo, directora de Salud Pública por Condado Cameron.

Ante la problemática de salubridad que se presenta por estas aguas retenidas, las autoridades del condado y las ciudades cercanas a la zona afectada, trabajan fumigando en las noches.

"En este momento estamos ayudando al público y la gente que vive en Laguna Heights rociando para los zancudos en el área porque necesitamos asegurarnos de que no haya riesgo de estos zancudos más en el área", comentó Guajardo.

Estas fumigaciones nocturnas se realizan mientras dure la emergencia, algo que mitiga el riesgo de transmisión de enfermedades.

"Hay personas que somos alérgicas, algunos, por lo menos a mí se me hacen ronchas, ahora lo de la fumigación, pues no sé, yo ni cuenta, me he dado de si pasan o no", expresó Amos Quiroz, residente de Laguna Heights.

Según los expertos en saneamiento ambiental, la reproducción de la larva de los dos mosquitos transmisores, dura exactamente entre 6 y 7 días en germinar, tiempo que precisamente llevan estas aguas estancadas en Laguna Heights.

Aunque los Estados Unidos no se encuentra dentro de la lista de los países con mayores índices de muertes por enfermedades transmitidas por vectores, autoridades médicas y sanitarias sostienen que si usted tiene síntomas como fiebre, sarpullido, dolor en articulaciones y náusea, debe de acudir de inmediato a un hospital, pues puede ser cualquiera de estas enfermedades como dengue, zika, chikungunya o el virus del nilo occidental.

Las autoridades del condado invitan a la comunidad a que también se vincule con la remoción de estos depósitos de agua, ya sea tratando de secar sus áreas exteriores o eliminando los lugares donde se estanca el agua, pues el compromiso de mantener el sector sin riesgo sanitario debe de asumirse entre todos.