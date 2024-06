Protección de adultos mayores en el Valle del Río Grande contra abuso y negligencia

Los adultos mayores son susceptibles de convertirse en víctimas de los delitos de abuso, negligencia y explotación financiera.

A lo largo del mes se han realizado diversos eventos para involucrar a la comunidad.

Desde caminatas, desfiles, clases de zumba, bingo, y ferias de salud, autoridades quiere resaltar la importancia de proteger a los adultos de la tercera edad.

Según el departamento de servicios para la familia y de protección de Texas.

El año pasado se registraron unos 8 mil casos de abusos en el Valle del Río Grande.

Esta cifra podría ser más alta, dado los incidentes que no son reportados.

El abuso más común suele ser la propia, cuando los adultos mayores no tienen los ingresos suficientes para cumplir con todos sus gastos básicos como la alimentación, medicamentos o servicios del hogar.

Comienzan a priorizar lo que consideran primordial, dejando a un lado su salud.

"Compran comida o compran medicina, cuál van a aceptar y muchos prefieren comprar la medicina porque con eso se sostienen salud, mente, entonces nosotros entramos y podemos ayudarles a que recibirán. Es que muchas veces ellos no saben a dónde recurrir", agrega Norma Rodríguez, departamento de servicios familiares y de protección.

El abuso puede tomar muchas formas, como el físico detectado por moretones o fracturas en diversas partes del cuerpo.

Pero también en la explotación financiera de parte de familiares que amenazan con retirar a un adulto mayor de su hogar para trasladarlo a un hospicio.

"Vean los signos, de que están perdiendo peso o se están haciendo aparte de la familia, para reportar esos, abusos que están experiencias", agrega Dioushua, directora de programa de Silver Ribbon Community Partners

Pero hay entidades que ofrecen asistencia personalizada para mitigar estas necesidades.

Uno de ellos es el programa Silver Ribbon Community Partners que brinda defensa, recursos y apoyo.

"Es la responsabilidad de todos, de hacer estos reportes, y no quedar callados, y no voltear y darle la espalda a la persona porque si usted no quiere reportes, y no, yo no me quiero meter, usted es tan culpable como la persona que está abusando porque lo está dejando que siga el abuso" Norma Rodríguez, departamento de servicios familiares y de protección.

Si usted o alguien que conoce está sufriendo de abuso, abandono o explotación, puede reportarlo al 1 800 252 5400 si vive en Texas.

Es importante recordar que es responsabilidad de todos trabajar diligentemente para proteger a los adultos más vulnerables.